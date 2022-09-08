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林穎孟簽不詐領 柯文哲再酸：還要到法院解釋才不會坐牢

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天出席萬大線隧道貫通典禮。記者林麗玉／攝影
柯文哲今天出席萬大線隧道貫通典禮。記者林麗玉／攝影

台北市議員林穎孟柯文哲簽署不投降承諾書，遭柯嗆「我管你去死」，柯文哲昨再嗆林穎孟「就叫你簽不詐領助理費承諾書」，林穎孟今天上午直衝市長室要找柯文哲，遭警衛阻擋。柯文哲今天上午公開行程再度酸爆林穎孟，「她不但簽好之後，還要到法院好好解釋，這樣才不會坐牢。」

台北市議員林穎孟這幾天猛打抗中保台議題，前天在議場要求北市長柯文哲簽不向中國投降承諾書，反遭柯嗆「我管你去死」，由於林持續批柯不簽，柯文哲昨再嗆林穎孟「就叫你簽不詐領助理費承諾書」。

林穎孟今天親送已簽署好的「不詐領助理費承諾書」及「不投降中國承諾書」一併送至市長室，表達不受市長欺負、堅持北市市長應完善地方民防體系、不投降中國的立場。

對此，柯文哲今天出席萬大線隧道貫通典禮，柯再度酸爆，「這是這樣，她不但簽好之後，還要到法院好好解釋，這樣才不會坐牢。」

林穎孟 柯文哲

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