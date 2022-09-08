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長照政見挨批 蔣萬安：拋行政包袱突破法規限制

中央社／ 台北8日電
國民黨台北市長參選人蔣萬安（左）上午在蔣萬安後援會場地，向台灣基督教長老教會雙連教會長老江彥霆（右）請益。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
國民黨台北市長參選人蔣萬安（左）上午在蔣萬安後援會場地，向台灣基督教長老教會雙連教會長老江彥霆（右）請益。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

國民黨台北市長參選人蔣萬安提出3大長照政見，對手陳時中列舉4項錯誤並指蔣是醫療法規門外漢。蔣萬安今天說，他提方法解決長照床位不足問題，盼拋開行政包袱、突破法規限制。

蔣萬安6日提出台北市聯醫體系半年增加500張長期照護床、達到醫護比的私人機構每床每月補助新台幣2萬元、長者遠距通報救援設備每月補助1200元的「長照三支箭」。

民進黨台北市長參選人陳時中7日深夜在臉書（Facebook）發文提及，蔣萬安身為立法院社福及衛環委員會召委，這些長照政見反倒顯得蔣萬安是醫療法規及相關政策的門外漢。

陳時中並列舉蔣萬安對法規及政策的4項不懂，包含聯醫為一間醫院，領一張執業執照設7個院區，依據長期照顧服務法規定，一間醫院長照床位上限是200床，蔣萬安的首支箭在法規上並不允許。

蔣萬安今天上午向台灣基督長老教會雙連教會長老江彥霆拜會請益，拜會後接受媒體聯訪時，做出上述表示。

蔣萬安表示，很高興其他參選人關注長照政策，了解台北市高齡化社會後，長照資源不足是非常迫切要面對的問題，大家可以進入實質討論。

他說，提出具體方法要解決長照床位不足的問題，就是希望拋開行政包袱、突破法規限制，希望能夠共同朝向增加長照病床方向前進，另也透過3億元補助款，協助聯醫系統、民間力量增加長照床位，解決長者、家屬等待床位須2年至3年的痛苦。

蔣萬安表示，長照一直與衛政、社政相關，成立衛生福利部也是希望衛政、社政整合，透過聯醫系統可以突破法規限制，一起增加長照資源布建，讓台北市面對超高齡化社會問題。

長照 蔣萬安 台北市長 2022大選

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