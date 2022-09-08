蘆洲中正路人行空間狹小 空大與市府簽備忘錄退縮圍牆

新北蘆洲地區開發時間早，許多人行道路相對窄小。新北市長侯友宜今天與國立空中大學校長陳松柏共同簽訂合作備忘錄，將把空中大學鄰中正路側校園打開，與道路側的人行道整合重塑人行環境及休憩空間，提供民眾安全舒適的通行及休憩環境。

空中大學位於國定古蹟蘆洲李宅旁，附近有保佑宮、保和宮、湧蓮寺等重要的宗教文化地標，也是蘆洲核心區最高學府。但學校周邊人行道路窄小，空間不足，還有路樹、變電箱爭道。

此次工程範圍為蘆洲區中正路174巷至保和街及前方人行道，將打開校園提供開放綠化空間6535平方公尺，工期約7個月，市府負擔1500萬元，空大負擔3900萬元，工程總經費5400萬元。

侯友宜表示，市府與空中大學共同合作，是對蘆洲核心區域改造計畫的第一步，也是蘆洲人本環境營造重要的一塊拼圖。未來將配合湧蓮寺公益大樓興建的契機，逐步改善捷運蘆洲線三民高中站周邊至蘆洲國小人行環境。

陳松柏指出，空中大學2020年完成保和街側校地空間開放，現在要做中正路側人行步道整建，過往民眾印象中是蘆洲會淹水，希望透過蘆洲文教園區，重新塑造文教印象。

工務局長詹榮鋒說，空大與市府對蘆洲環境營造不謀而合，為蘆洲核心區域的改造提供了一處絕佳的示範場所，藉由校園空間改造與開放，空大中正路側的環境將會是一處具綠蔭可供民眾休憩、漫步的綠帶空間，並且將路側電力、電信箱體設施整合，打造通暢無礙的人行環境。