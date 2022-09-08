新板空廊封閉不開、殘破不堪 民怒成半殘空廊

新北市新板特區過往實施都市計畫時，仿造北市信義計畫區商圈空中廊道打造新板空廊，串聯周邊車站、百貨公司及住宅，不過事隔多年空廊一直尚未完全貫通，部分甚至殘破不堪，日前民眾發現批評簡直是半殘空廊，新北市府則表示將立即修復。

新板橋車站特定專用區（新板特區），為民國78年在當時的台北縣板橋市文化路與區運路間規劃48公頃的特區，經過多年目前已是新北市的交通樞紐四鐵共構，除了中央的新北市政府，周邊並有麗寶、環球、遠東、大遠百等百貨公司，及各建案的社區大樓。

當時都市計畫並規劃新板空廊串聯車站、百貨公司、附近商辦住宅，藉以活絡人潮、帶動地方發展，建商可以容積獎勵方式回饋市府公益空間，換取更高的容積率，因此市府周邊不僅有新板空廊，建案內也有許多空間屬於市府資產。

隨著規劃到目前已經過33年，但新板空廊仍未完全打通，甚至出現兩建案間因各執己見，雖僅一步之遙卻無法打通。部分蓋好後更是封閉至今，民眾看得到卻用不到。更離譜的是空廊地磚殘破不堪也不見修復，民眾批評公共空間卻無法讓民眾自由使用，認為市府效率不彰，才會在新北的精華地出現半殘空廊。

新北市城鄉局對此表示，由於建案管委會擔心未完全打通的空廊，末端將成為外來民眾聚集的場所，因此兩建案間還沒開放通行，待未來空廊貫穿人潮能持續流動時，再與管委會溝通。針對目前遠東百貨往建案間的「愛板空橋」完工卻封閉至今，城鄉局則表示已交由養工處委管。

新北市養工處則表示，破損地磚已安排廠商施工，預計中秋節後可以修復。針對「愛板空橋」封閉至今，養工處則表示當時城鄉局移交時就是封閉狀態，認為養工處是養護單位，政策如何執行為城鄉局定奪。