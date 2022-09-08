基隆中山區第2條基北公捷公車14日通車 直達台北市中心

基隆市中山區往返台北的第二條快捷公車，交通部已核准由泰樂客運行駛1550B及1550C，14日正式通車，起始站從基隆大慶大城發車到台北市中心，經過台北市松江路及新生路，到達公館自來水園區，讓中山區通勤台北市的民眾及學生交通更加便利。

中山區第一條基北快捷公車為1813D，今年3月通車，台北端行經忠孝東路至台北車站，沿途停靠市府轉運站、捷運忠孝復興站、捷運忠孝新生站，與捷運板南線、文湖線、淡水信義線等銜接轉乘。第二條1550B及1550C則經過台北市松江路及新生路，到達公館自來水園區等處。

市議員張秉鈞表示，他與立委蔡適應及中和里長蘇彩雪、德和里長曾聖為、德安里長謝銘傳、和慶里長李詹淇，共同爭取的中山區第二條快捷公車，此路線經過多次研議討論後，獲得公路總局同意行駛，班車首站將於大慶大城社區發車，讓大竿林住戶也可以輕鬆直達台北市中心。

張秉鈞說，優化中山區的交通環境，讓往返台北市工作的民眾降低通勤時間成本，通車後中山區對外交通將更加便利，達成北北基一日生活圈的目標。

議員宋瑋莉、莊敬聖也都積極爭取該路線，宋瑋莉表示，通車對在台北市上班的中山區民眾來說非常方便，多了一個搭乘選擇。