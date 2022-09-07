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礦場、神社、坑道串聯黃金山城廊帶 再現礦業文化風華

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
金瓜石神社遺留的構件，皆蘊含著歷史與自然之美。圖／黃金博物館提供
金瓜石神社遺留的構件，皆蘊含著歷史與自然之美。圖／黃金博物館提供

新北市政府為推動台灣金銅礦業文化的永續保存，提出「黃金山城礦業文化」美學廊帶計畫，以採金之路的發掘、體驗與礦山學的累積，打造礦業地景。台灣電力公司已完成金瓜石神社的修復，黃金博物館也將於10月完成本山五坑及輕便道修繕工程。未來民眾可以悠遊本山礦場、金瓜石神社、本山五坑，感受礦山百年風華。

這條路線從瑞芳水湳洞的選煉場至本山五坑、金瓜石神社到本山礦山。從日治時期至今，已形成難得的礦業文化景觀，現今雖盛況不再，然而從現存礦業遺址仍可見當年榮景。

黃金博物館表示，黃金山城礦業文化美學廊帶，注重在於各據點的保存與串聯。為了礦業遺址的永續保存，營造民眾安全的行旅路線，新北市政府與台灣電力公司投注許多心力於文化資產修復計畫。

台灣電力公司已完成金瓜石神社的修復，黃金博物館也將於10月完成本山五坑及輕便道修繕工程。未來民眾可以悠遊本山礦場、金瓜石神社、本山五坑，感受礦山百年風華。

「本山礦場」是昔日本山一坑至三坑舊址，曾為露天開採的礦區，現今仍可看到機具開採所遺留的壁面鑿痕。「金瓜石神社」又稱黃金神社，是日治時期礦業人員的信仰中心，整修後的神社遺址，重現許多曾經佚失的建物構件。

「本山五坑」位於黃金博物館園區，是本山九座礦坑中保留最完整的坑道。「共學館」位於博物館與金瓜石聚落之間，是典藏水金九礦業歷史文物、推廣礦山學的基地。

為了歡迎「金瓜石神社」的啟用，台灣電力公司9月9日至9月11日舉辦「黃金盛典藝術祭」，除了有古蹟結合AR科技還原風貌，亦有國際知名的驫舞劇場、布拉瑞揚舞團演出；黃金博物館歡迎民眾來館打卡領IG粉絲禮。

更多訊息，可以到台電公共藝術臉書(https://www.facebook.com/tpcpublicart/)或黃金博物館臉書(https://www.facebook.com/goldmuseum)查詢。

台電公司於金瓜石神社修復中，重現第一代鳥居遺構。圖／黃金博物館提供
台電公司於金瓜石神社修復中，重現第一代鳥居遺構。圖／黃金博物館提供
金瓜石神社經過台電公司修復後，將以嶄新面貌歡迎大小朋友的蒞臨。圖／黃金博物館提供
金瓜石神社經過台電公司修復後，將以嶄新面貌歡迎大小朋友的蒞臨。圖／黃金博物館提供
黃金博物館預計於10月完成本山五坑結構補強及修復，讓遊客可安全無虞體驗礦坑。圖／黃金博物館提供
黃金博物館預計於10月完成本山五坑結構補強及修復，讓遊客可安全無虞體驗礦坑。圖／黃金博物館提供

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