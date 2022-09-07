快訊

金鐘57／打敗周渝民爭視帝！神隱朱軒洋回應最新近況

雲林虎尾當鋪前追逐槍響 一人中彈送醫搶救

半導體下半年疲軟變「慘業」？ 三星：看不到明年復甦跡象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

盼地狹人稠區能迅速避難 永和仁愛公園防災演練展快速動員

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
永和區地狹人稠，如何快速因應防災成關鍵，永和區公所今於仁愛公園辦理「防災公園開設演練」。圖／永和區公所提供
永和區地狹人稠，如何快速因應防災成關鍵，永和區公所今於仁愛公園辦理「防災公園開設演練」。圖／永和區公所提供

永和區地狹人稠，如何快速因應防災成關鍵，永和區公所今於仁愛公園辦理「防災公園開設演練」，盼當災難來臨時能快速動員收容災民，並在4小時內即完成防災公園各功能場站設置，並提供災民最佳照顧，協助災後重建家園。

永和區公所指出，當發生大規模地震災害時，必須利用戶外場地進行災民收容，公所將仁愛公園規畫為防災公園，場地面積5.6頃，可收容避難人數約1730人。

此次演練主要目的讓災民能夠有次序進行報到作業、解決災民各項民生需求、醫療及安全維護，所以公所設置綜合事務、安置登記、醫療照護、志工資源、物資管理及安全維護等6組，結合9個單位近80人投入參演有效運用政府相關機關及民間團體力量，針對災民安置進行完整規畫及管理。

保安里長許承煬表示，建立民眾防災意識及能力非常重要，平時做好充分準備，並藉由演練加強自主災害防救及應變能力。當災害發生時，里民就能沉穩應對，保持冷靜不慌張，發揮「自救、互救」的防護能力。

永和區長陳怡君表示，公所每都會進行防災公園演練，透過演練實作，除了在災害發生後能夠立即因應，迅速開設收容所外，現場也設置各式物資站，滿足災民平常生活的各項需求安置災民在避難的空間，維持正常生活品質及免於恐懼。

另外，仁愛公園設有器材倉庫，平常就存放各式防災設備，在災害發生後就可立即開設收容所運用，在災害發生後能夠立即因應，強化永和區應對大型災變時的收容能量。

永和區地狹人稠，如何快速因應防災成關鍵，永和區公所今於仁愛公園辦理「防災公園開設演練」。圖／永和區公所提供
永和區地狹人稠，如何快速因應防災成關鍵，永和區公所今於仁愛公園辦理「防災公園開設演練」。圖／永和區公所提供

災後 地震

延伸閱讀

衛星＋無人機馳援 空拍四川地震災區影像救災

蘇揆為四川災民祈福 若需台灣協助會提供必要支援

軒嵐諾滿血回歸強颱 鄭明典：颱風眼重新變清澈

影／選舉登記最後1天忙防颱 盧秀燕：市政、防災優先

相關新聞

北市府資安曝漏洞 議員：報廢公務電腦手機資料可復原

北市府報廢公務電腦與手機程序，恐有資安風險。北市議員戴錫欽指出，市府刪除電腦和手機內部資料時，僅以恢復原廠設定方式抹除資...

新北再新增1名副發言人 延攬記者羅婉庭接任

新北市政府今（7）日新增一位副發言人羅婉庭，今年29歲，世新大學廣電系畢業。新北市新聞局表示，羅婉庭過去7年曾在公關業、...

柯文哲斥資千萬買「神奇機台」 議員質疑城博會只用一台做展示

台北市長柯文哲在疫情期間，斥資超過千萬元採購245台實聯制的「神奇機台」，議員吳沛憶發現此次舉辦城市博覽會，這樣的辦大型...

台北101大樓安全人員 率團到台南市取經電動車滅火機制

電動車越來越普遍，但電動車因有鋰電池，難以撲滅，台北市101大樓安全主管，鑑於室內停車場停放電動車數量日益增加，擔憂面對...

原刑務所變身藝文餐飲 柯文哲：必大賣，擔心人多吵鄰居

2013年被指定為歷史建築的原台北刑務所官舍，經斥資近2億、3年多打造，今天以「榕錦時光生活園區」正式開幕，進駐藝文、餐...

中秋煙火秀估10萬人湧入 漁人碼頭實施嚴格交管

9月份淡水漁人碼頭夜空煙火綻放，首場適逢中秋連假的第1天，9月9日當晚8點將有9分9秒河上煙火點綴漁港夜空，4場活動預估...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。