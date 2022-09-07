盼地狹人稠區能迅速避難 永和仁愛公園防災演練展快速動員

永和區地狹人稠，如何快速因應防災成關鍵，永和區公所今於仁愛公園辦理「防災公園開設演練」，盼當災難來臨時能快速動員收容災民，並在4小時內即完成防災公園各功能場站設置，並提供災民最佳照顧，協助災後重建家園。

永和區公所指出，當發生大規模地震災害時，必須利用戶外場地進行災民收容，公所將仁愛公園規畫為防災公園，場地面積5.6頃，可收容避難人數約1730人。

此次演練主要目的讓災民能夠有次序進行報到作業、解決災民各項民生需求、醫療及安全維護，所以公所設置綜合事務、安置登記、醫療照護、志工資源、物資管理及安全維護等6組，結合9個單位近80人投入參演有效運用政府相關機關及民間團體力量，針對災民安置進行完整規畫及管理。

保安里長許承煬表示，建立民眾防災意識及能力非常重要，平時做好充分準備，並藉由演練加強自主災害防救及應變能力。當災害發生時，里民就能沉穩應對，保持冷靜不慌張，發揮「自救、互救」的防護能力。

永和區長陳怡君表示，公所每都會進行防災公園演練，透過演練實作，除了在災害發生後能夠立即因應，迅速開設收容所外，現場也設置各式物資站，滿足災民平常生活的各項需求安置災民在避難的空間，維持正常生活品質及免於恐懼。