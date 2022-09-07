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汐止婦產科引進新機器 回饋居民免費骨鬆檢測

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
在汐止經營多年的一間婦產科醫療體系，免費做骨質疏鬆檢測，新北市議員白珮茹希望有需要的民眾可以趕快預約。 圖／觀天下有線電視提供
在汐止經營多年的一間婦產科醫療體系，免費做骨質疏鬆檢測，新北市議員白珮茹希望有需要的民眾可以趕快預約。 圖／觀天下有線電視提供

在汐止經營多年的一間婦產科醫療體系，有感於骨質疏鬆是成年人的隱形殺手，為了回饋地方，將提供在地民眾免費做骨質疏鬆檢測，採預約制，共有兩個時段，分別是9/15以及9/29日兩天，新北市議員白珮茹關心市民健康，也希望有需要的民眾可以趕快預約。

馨生醫療院長蘇俊源表示，在汐止以專業醫療服務入耕多年，將舉辦免費骨質疏鬆檢測，以最直接的健康檢查回饋給在地居民，主要是因為人的骨質在35歲之後會逐年減少，骨量流失過大，會造成原本的骨骼形成許多的孔隙，呈現中空疏鬆的現象。而骨質疏鬆已經慢慢受重視，一般民眾可能都是等到骨折才發現，可是骨折嚴重可能會造成臥床，因此而失能，造成家裡負擔，所以，預防勝於治療，馨生婦產科引進骨質密度檢測儀器，藉由精準的檢測，讓民眾提早知道骨質密度的狀況，提早預防避免骨折發生。

新北市議員白珮茹說，因為一般人可能很怕走進婦產科，覺得就是要生小孩才需要走進來，但最近馨生婦科科有回饋在地居民免費做骨密度檢查，也希望在地鄉親能踴躍利用這樣的資源，預防勝於治療，如果透過檢查可以知道自己身體的狀況，很多疾病包括骨折，就能提早治療，這次婦產科回饋在地鄉親，希望不管男生女生到了一定年紀骨質就容易疏鬆，有需要的人可以預約檢測。

中興里長蔡振國指出，很感謝馨生婦產科引進這麼好的儀器，回饋在地民眾，健康真的很重要，鼓勵有需要的民眾能夠預約做骨質疏鬆檢測，也很感謝院方很貼心，提供免費檢測。

位在汐止區福德二路的馨生婦產科，免費骨鬆檢測時間是9/15以及9/29日早上九點到11點，對象是40歲以上女性及50歲以上的男性，採取預約制，可以上馨生骨質密度檢測中心line@或是打電話2692-7666轉207預約。

婦產科 骨質疏鬆

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