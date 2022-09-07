瑞芳龍安里髒亂點變公園 里長化身改造達人

瑞芳龍安里位在瑞芳高工的下邊坡，原本是一處髒亂點，後來參加社區規劃師計畫，由在地里長柯瑞和和民眾化身改造達人，將社區髒亂點變成龍安公園，讓居民走出來，從一個點延伸到一個面，改造一些荒廢的空間，一起讓社區更美好。

碎石子步道，還有木製平台，在大樹下微風吹拂感覺好愜意，這裡是龍安里最近剛完成的龍安公園，不說你可能不知道，原本這裡只是一處平淡無奇的邊坡，甚至還有一點雜亂，在里長和社區共同改造下，才有現在的新面貌。

龍安里長柯瑞和說，這處邊坡原本是里內一處髒亂點，後來爭取到社區規劃師計畫，自己本身也是社規師的一員，和其他兩位在地居民也是社規師，大家集思廣益，先將邊坡整頓後再設計公園的樣貌，有階梯，有步道，還有觀景平台，在這裡走走很愜意。

社規師林育生說，這次的邊坡改造成公園，不是只有社規師自己在進行，也帶動學生，居民，志工一同來整頓空間，讓里內活絡起來，社區營造新亮點，並且把早期的鳥居意象也置入到公園裡，希望讓更多人能到公園來走走。