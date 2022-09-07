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淡水體育會健康九九健行 千人動健康齊健走

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
淡水區體育會特別舉辦九九體育全民動健康健行活動，有近千位民眾一起出發健行。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區體育會特別舉辦九九體育全民動健康健行活動，有近千位民眾一起出發健行。 圖／紅樹林有線電視提供

每年九月九日是體育節，新北市淡水區體育會特別舉辦九九體育全民動健康健行活動，活動一早，天公做美，只有些許的短暫小雨，在許多貴賓以及體育會成員的共同鳴笛之下，有近千位民眾一起出發健行。

淡水體育會表示，特別在9月9日體育節前夕的週未盛大舉行，而今年現場就有將近1千人參與，在天氣不穩定的情況下，更感受出民眾對於運動的重視，而現場市議員，還有立委等民意代表，都一起出席，與大家一起做運動。

在活動當天，沒有炙熱夏天的艷陽，取而代之的是涼爽的氣候，能夠一早就出來運動，再適合不過，這次紅樹林有線電視也特別贊助活動舉辦，一起響應支持體育活動，希望藉由這一次的舉辦，能夠號召大家養成運動的習慣，提昌運動精神，未來也希望每一年都可以繼續的辦下去。

體育 淡水

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