人車爭道危險 汐止福德一路要畫人行道串聯
汐止區福德一路居住人口多，通行的人車不少，在福德一路186巷前沒有人行道，造成行人走在大馬路上與車爭道相當危險，昨(6)日新北市議員張錦豪現場會勘，要求串聯人行道，保障行人通行安全。
福德里長林山永說，福德一路上、下班時間，車流量很多，特別是福德一路186號到192號這一段，尤其上班時段車子很多，再加上有違停現象，造成行人都要走出馬路，幾乎都走在馬路中間，險象環生，所以，請議員張錦豪協助，會同相關單來了解，希望能夠在路側設置人行道。
新北市議員張錦豪表示，福德一路186號到192號之間，行人通行比較困難，所以，請市府交通局、工務局一起會勘，希望能夠做人行道鋪設，在經過討論後，會畫設標線型人行道，並且將路面整平，那因為中間會遇到一些盆栽，會再發文請相關單位協助移除，之後就能進場施工，讓行人通行空間更友善，預計十月中會完成。
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