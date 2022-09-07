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新北勞動教育學院開班 律師、實務專家來上課

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北勞動教育學院即將在9月24日開班，他們將持續開設勞資會議代表訓練，邀集律師、實務專家等強大師資陣容及豐富課程，帶民眾成為勞資會議代表的翹楚。圖／新北市勞工局提供
新北勞動教育學院即將在9月24日開班，他們將持續開設勞資會議代表訓練，邀集律師、實務專家等強大師資陣容及豐富課程，帶民眾成為勞資會議代表的翹楚。圖／新北市勞工局提供

新北勞動教育學院即將在9月24日開班，除了四大「專題研討」課程，他們將持續開設勞資會議代表訓練「初階班」、「進階班」，還有實際模擬演練「精進班」，邀集律師、實務專家等強大師資陣容及豐富課程，帶民眾成為勞資會議代表的翹楚。

勞工局長陳瑞嘉表示，近年受疫情影響，勞資關係產生重大變化，身為勞資會議代表有更迫切需求關心勞動權益。勞工局開辦「勞資會議代表研習班」已有11年之久，精益求精的課程，規畫有「初階」、「進階」及「精進」三階段研習課程。

陳瑞嘉指出，其中「初階班」有勞動基準法簡介、勞動契約及工作規則探討、勞資會議程序及處理實務等12小時基礎課程，「進階班」除規畫更多勞動法令課程外，也強調雇主責任與義務及勞動檢查等專業法規課程。專家級的「精進班」，則是以現場模擬召開會議的運作方式，讓勞資雙方角色扮演，親身體驗會議的協商技巧，歡迎有興趣的朋友一起加入學習的行列。

陳瑞嘉表示，勞動教育學院另開辦「專題研討」，以主題式的討論9月24日「職場霸凌預防及處理」、10月21日「疫情防控常態化下的常見勞資爭議」、11月12日「勞工職業災害保險及保護法」及12月17日「常見勞動法案例研析」等議題。

疫情 勞工局 新北

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