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汐止大同路三段停車亂 會勘規劃汽、機車格

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區大同路三段停車亂象，市議員廖先翔現場會勘，針對當地需求規劃汽、機車停車格。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區大同路三段停車亂象，市議員廖先翔現場會勘，針對當地需求規劃汽、機車停車格。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區大同路三段靠近中國貨櫃路口，雖然沿線有一整棑的傳統公寓，但是一樓又是店面，住戶、店家都要停車的情況下，衍生停車亂象，今(7)日新北市議員廖先翔現場會勘，針對當地需求規劃汽、機車停車格。

新北市議員廖先翔表示，大同路三段從中國貨櫃出入口往台北方向，因為，前一陣子在大同路三段大概畫了近百格的收費汽車停車格，但就是目前這一段當初是沒有列入，而是保留原有的規劃，所以，就有民眾反應是不是這一段也能做相關的規劃，避免一些車輛的違規或是長時間的佔用。

長安里長楊清風說，這邊因為一樓都是商家，二樓以上都是住家，有些居民因為下了班之後沒有車位可以停，所以，就向議員廖先翔陳情，希望可以有長遠的整體規劃，讓大家回家都有位子可以停，也不會影響商家進出貨的狀況。

廖先翔指出，今天跟里長、地方附近居民來討論，當然每個民眾對於家前面畫停車格不會特別反應，但是大家對於汽車格或是機車格的需求不一樣，所以，先統整大家的意見，比如有些商家需要卸貨車格、有些居民有停機車的需求、也有民眾是希望畫收費汽車格，今天先簡單規劃，有初步的樣態後，大家沒有異議的話，之後就將這一段也納入一些收費車格的規劃，讓停車更有秩序，也避免久佔的情況。

議員 汐止

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