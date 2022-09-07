柯文哲斥資千萬買「神奇機台」 議員質疑城博會只用一台做展示

台北市長柯文哲在疫情期間，斥資超過千萬元採購245台實聯制的「神奇機台」，議員吳沛憶發現此次舉辦城市博覽會，這樣的辦大型活動，只用了一台，還是拿來展覽不是拿來使用，質疑是浪費公帑，柯文哲卸任前大型活動卻無法重見天日，難道要在倉庫放到被淘汰掉。柯文哲表示，將組成專案小組協助處理。

去年疫情嚴峻，柯文哲於去年在市場和公有場館推出「市場實聯分流管理資訊站」，號稱「神奇機台」可以量測民眾體溫並確認戴口罩等，由於標榜可以「實聯制、量體溫、人流管控」有複合式防疫功能，更稱它是「神奇機台」，更採購245台，總花費超過1000萬元。

吳沛憶質疑，神奇機台展示在城博會，要當作重要的施政成果跟政績，但現場卻沒有呈現任何的功能。柯文哲當初要求一定要使用二備金來買這個神奇機台，就是因為可以節省人力增加效率，結果現在寧願放在倉庫，此次城市博覽會這樣的辦大型活動，只用了一台，還是拿來展覽不是拿來使用，會不會有點浪費公帑。

吳沛憶表示，城博會已是柯文哲卸任前的最後一場大型活動，沒想到「神奇機台」卻沒有重見天日的機會，批評這些機台還是放在倉庫讓使用年限到再淘汰掉？要求

柯文哲說，這叫做此一時，彼一時，將再開會討論將來的用途，但因為當時要實名制，現在不需要實名制，需再盤點台北市有哪些地方需要「點名」，並允諾會在有需要用的地方使用，也不要說硬塞出去，因此會請祕書處組專案小組處理「神奇機台」。