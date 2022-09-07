台北101大樓安全人員 率團到台南市取經電動車滅火機制

電動車越來越普遍，但電動車因有鋰電池，難以撲滅，台北市101大樓安全主管，鑑於室內停車場停放電動車數量日益增加，擔憂面對停車場狹小空間內電動車起火，如何第一時間抑制火勢並阻隔延燒，便率團到台南市消防局第六大隊取經，學習電動車難滅火原因及其解決對策。

台北101大樓安全總監江維中有鑑於電動車銷售產業蓬勃發展，室內停車場停放電動車數量日益增加，擔憂未來面對停車場狹小空間內電動車起火，如何第一時間抑制火勢並阻隔延燒，率5人南下取經電動車難滅火原因及其解決對策。

台南市消防局第六大隊大隊長邱淵明分享適合於室內停車場電動車滅火機制，他說，當鋰電池接觸空氣燃燒產生高溫可達800度，建議採用乾式窒息方式，將台南市消防局與國內業者合作研發無毒滅火毯覆蓋整個車體，另考量車輛內尚有剩餘空氣有助於鋰電池燃燒，故覆蓋滅火毯後再行灌入二氧化碳或其他惰性氣體滅火器。

邱淵明說，除了可以降低氧氣濃度，更能協助降溫，將有助於電動車火勢迅速得到控制。在消防人員抵達現場前，台北101大樓消防自衛編組織之滅火組人員以此方式執行初期滅火，大大降低成災風險擴散，後續再交由轄區消防人員接手處置。