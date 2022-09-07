疫後求才若渴！台中國際酒店調高薪資 市府辦39場徵才

疫情趨緩，台中市政府勞工局見服務業市場漸趨熱絡，本月將舉辦39場徵才，提供2300個職缺。其中，更針對住宿及餐飲業舉辦12場徵才。而台中李方艾美酒店亦全面調升基層員工薪資至3萬1千元。

活動邀請李方艾美酒店、震大金鬱金香酒店、鼎泰豐、四海遊龍等廠商共襄盛舉，現場經就服處推介、就業滿6個月的設籍台中市29歲以下青年，更可領取最高3萬5千元獎勵金，歡迎求職青年、民眾踴躍參加。

台中李方艾美酒店今亦指出，這個月起開出近百職缺，且全面調升基層員工薪資至3萬1千元，房務員更是直接祭出3萬2千元的薪水，不僅高於明年度的基本工資達20%，也高出其他台中五星級酒店薪資3至4千元，期待吸引更多優秀人才加入。

酒店15日下午3時30分至晚間6時30分也將在酒店21樓宴會廳辦理現場就業徵才，歡迎對飯店工作有興趣的朋友們可以直接到酒店來參加面試。正職員工除享有國內相關各式福利及保險之外，同時享有全球萬豪體系員工訂房優惠，以超優惠價格體驗旅行生活的美好。

勞工局長張大春說，依勞動部人力需求調查顯示，10月底前住宿、餐飲業人力需求，預計淨增加將超過5千3百人，創下歷年同期新高。為此，勞工局本月也將舉辦39場徵才，其中12場針對住宿及餐飲業，勞工局邀請符合「青年就業獎勵計畫」廠商參加，協助青年根留台中。