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原刑務所變身藝文餐飲 柯文哲：必大賣，擔心人多吵鄰居

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
2013年被指定為歷史建築的原台北刑務所官舍，經斥資近2億、3年多打造，今天以「榕錦時光生活園區」正式開幕。記者林麗玉／攝影
2013年被指定為歷史建築的原台北刑務所官舍，經斥資近2億、3年多打造，今天以「榕錦時光生活園區」正式開幕。記者林麗玉／攝影

2013年被指定為歷史建築的原台北刑務所官舍，經斥資近2億、3年多打造，今天以「榕錦時光生活園區」正式開幕，進駐藝文、餐飲等店家。台北市長柯文哲出席開幕，柯表示，台北市老房子最成功案例是陽明山美軍宿舍群，不過今天開幕的榕錦時光，周邊交通便利達經濟規模，他預期「這地方一定會大賣，甚至擔心未來人太多，聲音會不會吵到對面、隔壁的。」

台北市老房子文化運動已推動第九年，預計今年底前，北市將有22處具文資價值的老房子對外開放。柯文哲表示，台北市的文化資產超過500處，也是全國文化資產數量最多的城市，光是修復就是個大問題，全部靠政府沒有辦法，北市府盼持續公私協力，將文化資產活化，並開放給民眾。

原台北刑務所官舍金華街135號至177號、金山南路2段112號，前身為1905年建成的原台北刑務所，是日本政府在台北城外第一項大型公共建設，包括台灣新文學之父賴和、台灣文化協會創辦人蔣渭水等，皆曾被關押在此，抗日烈士羅福星也曾在此受刑。後來作為獄政官員宿舍，見證台北獄政重要歷史發展。

1998年文化局指定台北監獄圍牆遺跡為市定古蹟，為台北刑務所文化資產保存開始，2013年登錄台北刑務所官舍為歷史建築，不過2016年有4戶發生火災焚毀、2戶屋頂及屋架燒毀，北市府投入1億4298萬修復，媒合「逸居股分有限公司」，由經營團隊再投入5847萬，打造為「榕錦時光生活園區」，以跨齡社區參與、青銀創育成、長者生活服務及全齡飲食為核心，營造適合全年齡民眾體驗的生活園區。

柯文哲說，台北市推動老房子文化運動，預計年底之前，還會有2處開幕，藉由提供文資修繕費用可以抵免房屋租金、使用費及相關稅金等優惠措施，吸引民間為北市的文化資產注入新生命。

2013年被指定為歷史建築的原台北刑務所官舍，經斥資近2億、3年多打造，今天以「榕錦時光生活園區」正式開幕。記者林麗玉／攝影
2013年被指定為歷史建築的原台北刑務所官舍，經斥資近2億、3年多打造，今天以「榕錦時光生活園區」正式開幕。記者林麗玉／攝影
2013年被指定為歷史建築的原台北刑務所官舍，經斥資近2億、3年多打造，今天以「榕錦時光生活園區」正式開幕。記者林麗玉／攝影
2013年被指定為歷史建築的原台北刑務所官舍，經斥資近2億、3年多打造，今天以「榕錦時光生活園區」正式開幕。記者林麗玉／攝影
2013年被指定為歷史建築的原台北刑務所官舍，經斥資近2億、3年多打造，今天以「榕錦時光生活園區」正式開幕。記者林麗玉／攝影
2013年被指定為歷史建築的原台北刑務所官舍，經斥資近2億、3年多打造，今天以「榕錦時光生活園區」正式開幕。記者林麗玉／攝影

台北市長 文化資產 歷史建築

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