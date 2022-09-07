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中秋煙火秀估10萬人湧入 漁人碼頭實施嚴格交管

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
9月份淡水漁人碼頭夜空煙火綻放，首場適逢中秋連假的第1天，9月9日當晚8點將有9分9秒河上煙火點綴漁港夜空。本報資料照片
9月份淡水漁人碼頭夜空煙火綻放，首場適逢中秋連假的第1天，9月9日當晚8點將有9分9秒河上煙火點綴漁港夜空。本報資料照片

9月份淡水漁人碼頭夜空煙火綻放，首場適逢中秋連假的第1天，9月9日當晚8點將有9分9秒河上煙火點綴漁港夜空，4場活動預估湧入10萬民眾，新北市漁業處提醒前往欣賞煙火多利用大眾運輸，可搭乘捷運至淡水站轉乘紅26公車、搭乘捷運至紅樹林站轉搭淡海輕軌至淡水漁人碼頭站等，可避開交通管制車潮。

新北市漁業處表示，今年漁人碼頭4場煙火秀9月9、11、18及25日皆於晚間8點施放，當日下午4點至晚間9點進行漁人碼頭周邊交通管制，管制之道路範圍包括觀海路、中正路二段、中正路二段51巷等，管制期間汽、機車禁止進入中正路二段51巷、腳踏車須牽行及YouBike輕軌漁人碼頭站管制時間暫停開放借還車。

若於管制期間要進入漁人碼頭一律從後哨第二出入口進出，且自下午4點起，紅26公車也不駛進港區內，搭乘公車的民眾屆時將由中正路一段87巷8弄的臨時公車站牌上、下車，再步行進入漁人碼頭。

港區內停車場滿載時，實施滿場及出入口管制，禁止車輛進入漁人碼頭，港區外圍部分道路觀海路、中正路二段、濱海路三段則開放路邊雙邊停車。散場時，離場車輛由漁人碼頭後哨第二出入口出場。

行人則於疏散時於中正路二段51巷啟動3條管制路線，分流步行、搭乘輕軌及搭乘公車共3條人行專屬動線。如開車前往八里觀賞煙火的民眾，可至十三行博物館停車場及八里公博二停車場停放，滿場時請依現場員警、義交指引至博物館路路邊停車格停放。

漁業處長張麗珍表示，觀賞完煙火秀後，民眾可從輕軌漁人碼頭站步行往淡水老街，約15分鐘可達滬尾藝文休閒園區、20分鐘即可達海關碼頭及紅毛城，往前再走個5分鐘即就到了第一漁港及淡水老街。提醒觀賞煙火仍要做好防疫措施，戴好口罩、注意手部消毒、保持社交距離，勿邊走邊吃。

散場3條管制路線，分流步行、輕軌及公車排隊動線。圖／新北市漁業處提供
散場3條管制路線，分流步行、輕軌及公車排隊動線。圖／新北市漁業處提供
2022淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動煙火秀周邊交通圖。圖／新北市漁業處提供
2022淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動煙火秀周邊交通圖。圖／新北市漁業處提供
2022淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動地圖。圖／新北市漁業處提供
2022淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動地圖。圖／新北市漁業處提供
2022淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動交通資訊。圖／新北市漁業處提供
2022淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動交通資訊。圖／新北市漁業處提供

漁人碼頭 淡水

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