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新北「29區代表色」今公布！融合地方特色 打造各區專屬印象
新北市29行政轄區城市代表色於今天正式對外發表。新北市環境美學顧問團隊歷時2年走訪新北在地，首創以「顏色」表現地方特色， 每一區除訂有1色主要代表色，也搭配了2色輔助色，可自由調整色彩使用比例，讓新北市各區從視覺打造專屬印象並加強自明性。
市府在2022年成立環境美學顧問團，不論是牆面彩繪至大尺度的新興開發區，都可從美學角度提供建議，今日正式發表新北市全區代表色， 將新北各地自然環境、人文地理特色與色彩學結合，打造專屬新北市的色彩系 統，每個區對應的顏色均有代表地方特色的涵義，如三峽靛、萬里橘、貢寮日出白、林口銀等。
美學總顧問陳俊良說，環境美學指的是一種空間美感的氛圍，透過色彩的連結，來塑立城市認同與城市識別。以其為核心主軸，透過配色結合設計思維，使用環境色以及不同的色彩比例規劃，建立專屬新北的城市色彩系統，將可凝聚地方及社區意識，帶動地方發展，也讓在地的樣貌更容易被了解與記憶，更可讓國際看見新北市。
新北市長侯友宜表示，新北升格12年，共有29區，不但有多元族群，有全台最多人口，也是全台雖影，美學顧問花了1年半走訪29區，串起過往的軌跡跟文化走廊，她認為應該不分顏色努力做事，國家才會強壯。
城鄉局長黃國峰表示，過去2年來在諮詢平台討論的提案，如今也能看見初步成果，像是去年完工的三芝區淺水灣芝蘭公園海上景觀平台，今年8月底剛完工的石門區海灣新城牆面拉皮，皆在工程設計融入美學元素。
另外，瑞芳區猴硐貓公所、新店區寶興市民活動中心、鶯歌區永吉公園階梯彩繪及東鶯鐵路旁人行道牆面彩繪等，都完美應用代表色進行工程設計，完工後也成為當地熱門的打卡景點。
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