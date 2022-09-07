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凱校虎頭蛇尾遭嗆貴人多忘事 柯文哲：傑出校友也不聯絡

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲昨天稱，若2024選不上就要去開補習班，並說凱德格蘭學校虎頭蛇尾，反遭凱校嗆柯，指柯文哲也是校友，貴人多忘事？記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲昨天稱，若2024選不上就要去開補習班，並說凱德格蘭學校虎頭蛇尾，反遭凱校嗆柯，指柯文哲也是校友，貴人多忘事？記者林麗玉／攝影

北市長選舉三腳督，台北市長柯文哲昨天稱若2024選不上就要去開補習班，並說凱德格蘭學校虎頭蛇尾，反遭凱校嗆柯，指柯文哲也是校友，貴人多忘事？柯文哲今天回應，「這表示他們(凱校)太久沒有聯絡我，這個傑出校友....也不聯絡。」

媒體再問柯，未來想開什麼樣的補習班？柯說，都還在籌畫階段，他對日本的松下政經塾、還有李光耀學院等，都覺得不錯，台灣很需要這樣的機構。

柯文哲今天出席老房子文化運動榕錦時光生活園區開幕，柯文哲受訪也被問到，昨天說民進黨很會選舉，民進黨北市長參選人陳時中很會演。柯文哲今則反問記者表示，「你覺得呢？」

不過對於陳時中競選團隊成員通訊錄外流，很多綠營政二代、甚至連國民黨參選人蔣萬安團隊都有，怎看藍綠政二代？柯文哲回應，其實每個陣營都會有，他倒覺得政治人物的兒女，從政機率本來就比較高，耳濡目染，沒有什麼奇怪的事。

至於陳時中昨天原本行程要去新生高架籃球場打球，卻被依場地要嚴守行政中立，不能進去籃球場，媒體問柯，這是誰下的令？柯文哲表示，其實北市府8月20日前後已經發函各單位，公有場館嚴禁競選活動。

柯說，昨天的狀況了解之後，管理籃球場的保全當時做了那個判斷，也有打電話回來問，北市府會再研究一下，看怎麼樣訂定明確規則，不過公有場館還是不要有競選活動。

柯文哲 台北市長 陳時中

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