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學急救、辦歌唱大賽 漁業署與外籍船員中秋聯歡解鄉愁

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
漁業署為外籍船員辦中秋聯歡活動，切薑黃飯祈福儀式。圖／漁業署提供
漁業署為外籍船員辦中秋聯歡活動，切薑黃飯祈福儀式。圖／漁業署提供

中秋節前夕，農委會漁業署與基隆區漁會秋節前、漁船進港整補期間，在八斗子漁港，舉辦歌唱大賽、基本救命術（BLS）教學、資源環保宣導及義剪等漁工關懷活動，邀請外籍船員一同感受中秋佳節的歡樂氣氛，並且提升外籍船員安全知能，保障作業安全。

漁業署表示，漁船海上作業如遭遇危難，救援難度相較於陸地困難許多，為把握黃金救援時間，特別協請內湖三軍總醫院專業團隊，辦理基本救命術教學，訓練外籍船員學習急救技能，在遭遇他人生命危險之際，在第一時間施予急救措施，拯救寶貴生命。

漁業署說，同時也舉辦歌唱大賽，讓外籍船員一展歌喉，上台飆歌，紓解工作壓力，搭配抽獎活動讓現場氣氛更加熱烈。

漁業署也在現場發送應景文旦，讓外籍船員感受我國傳統中秋節慶文化，宣導外籍船員權益事項、申訴管道，確保外籍船員權益。

漁業署說，外籍船員長年為我國漁業主要勞動力，已是我國漁業不可缺少的重要工作夥伴，今年也補助沿近海小型漁船筏及111年經許可從事遠洋漁業的漁船購買充氣式救生衣，每件最高補助2000元，由船長提出申請，保障國內、國外船員海上作業安全。

漁業署表示，近5年漁船每年落海死亡船員數約23人，根據國外統計資料，落海人員未穿著救生衣生存率約僅48%，穿著救生衣落海生存率可提升至75%。

外籍船員現場學習CPR並實作。圖／漁業署提供
外籍船員現場學習CPR並實作。圖／漁業署提供

漁業署 中秋節

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