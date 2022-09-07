快訊

台大校長遴選校務會議淪盲投？募款和治校理念成勝出關鍵

兩岸情報戰／劉連昆與程翔案的殘酷 台諜非死即關、幕後者晉升

殺警凶嫌林信吾今起訴 檢方認「情節最重大惡行」求處死刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北親水玩樂新景點 公司田溪串連文化古蹟及美景

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
公司田溪主河段長約12公里，沿線將經過鬧中取靜的公司田溪景觀橋。圖／新北水利局提供
公司田溪主河段長約12公里，沿線將經過鬧中取靜的公司田溪景觀橋。圖／新北水利局提供

新北巿公司田溪素有「淡水母親河」之稱，新北水利局將之打造成水文化品牌，透過人行步道系統串連沿線古蹟、藝術基地及自然景點，民眾沿途不只能感受在地文化，也能欣賞建築及水岸美景，成為民眾出遊好去處。

水利局指出，公司田溪主河段長約12公里，沿線有豐富自然生態與人文景觀特色，下游左右岸有完整的人行步道系統，市府也長期投入人力做河川環境維護及文化歷史的探究，是近年打造水文化品牌河川，適合民眾親水休憩。

水利局說明，民眾若要前往，可搭乘輕軌在淡水行政中心站下車，沿著公司田溪河岸步道往下游方向，除能欣賞都會藍帶河川景致，沿途還有許多流域水文化亮點。

首先就能看到市定古蹟「公司田溪橋遺蹟」，該橋是清代道光時期，先民為了通行淡水、三芝及北海岸地區，集資建造「公司田橋」來橫渡公司田溪；繼續往下游走，在左岸堤坡上看見一顆具有平整切割面與鋸齒痕的大石頭，它是清代「公司田橋」的石板的來源，因此被稱為「石頭母」；在不遠處的右岸，可以看到另一顆造型特殊的岩石，它是大屯火山活動後所產生的集塊岩，因為長得像蟾蜍就被稱為「蟾蜍石」。

再往下游走，可看到在淡海新市鎮碩果僅存的清代漢人民居「公司田溪程氏古厝」，是淡水古蹟博物館群之一，由新北市淡水休閒農業協會的在地團隊進駐經營，將藝文體驗、鄉土教學及旅遊行程等帶入，讓程氏古厝成為新北市生活美學與文化創意的藝術基地。另外，沿著步道至輕軌藍海橋上，還可遠望台灣海峽及傍晚時夕陽美景。

沿公司田溪左岸步道直至出海口就是沙崙海灘，當地曾是清法戰爭古戰場，是北海岸少見的沙岸地形，有機會還能看到附近馬場的馬兒漫步沙灘。不過當地爲禁止水域遊憩活動區域，適合民眾在沙灘高潮線以上漫步休憩，感受海風及夕陽美景。

水利局表示，經過一年多的耕耘，公司田溪水文化在品牌推動上，盤點出流域內的特色文化與自然資產，成為地方創生的重要基礎，歡迎民眾前往感受。

公司田溪主河段長約12公里，沿線將經過程氏古厝，民眾可在古厝中來杯古厝莊園咖啡，細細品嘗清代建築之美。圖／新北水利局提供
公司田溪主河段長約12公里，沿線將經過程氏古厝，民眾可在古厝中來杯古厝莊園咖啡，細細品嘗清代建築之美。圖／新北水利局提供
公司田溪主河段長約12公里，沿線有豐富自然生態與人文景觀特色，下游左右岸有完整的人行步道系統，新北水利局長期投入人力做河川環境維護。圖／新北水利局提供
公司田溪主河段長約12公里，沿線有豐富自然生態與人文景觀特色，下游左右岸有完整的人行步道系統，新北水利局長期投入人力做河川環境維護。圖／新北水利局提供
公司田溪主河段長約12公里，沿線將經過石頭母解說石碑及位於對岸碩大的石頭母。圖／新北水利局提供
公司田溪主河段長約12公里，沿線將經過石頭母解說石碑及位於對岸碩大的石頭母。圖／新北水利局提供
公司田溪主河段長約12公里，出海口步道可感受河海一線天。圖／新北水利局提供
公司田溪主河段長約12公里，出海口步道可感受河海一線天。圖／新北水利局提供
公司田溪主河段長約12公里，臨出海口處可在藍海橋欣賞日落。圖／新北水利局提供
公司田溪主河段長約12公里，臨出海口處可在藍海橋欣賞日落。圖／新北水利局提供

淡水 古蹟博物館

延伸閱讀

新北中秋3天連假活動多 不想塞車 交通管制看這裡

新北再新增1名副發言人 延攬記者羅婉庭接任

新北宣揚電纜地下化成效 議員反批民眾無感

謝龍介批「托育僅12家」看不到新北車尾燈 南市府這樣回應

相關新聞

新北「29區代表色」今公布！融合地方特色 打造各區專屬印象

新北市29行政轄區城市代表色於今天正式對外發表。新北市環境美學顧問團隊歷時2年走訪新北在地，首創以「顏色」表現地方特色，...

新北再新增1名副發言人 延攬記者羅婉庭接任

新北市政府今（7）日新增一位副發言人羅婉庭，今年29歲，世新大學廣電系畢業。新北市新聞局表示，羅婉庭過去7年曾在公關業、...

北市競選廣告物設置要申請！ 提前搭建可罰5萬元

年底選舉將至，有意投入選戰者紛紛掛出競選廣告物盼吸引更多選民支持，北市建管處表示，為維護北市良好市容景觀、公共安全及交通...

凱校虎頭蛇尾遭嗆貴人多忘事 柯文哲：傑出校友也不聯絡

北市長選舉三腳督，台北市長柯文哲昨天稱若2024選不上就要去開補習班，並說凱德格蘭學校虎頭蛇尾，反遭凱校嗆柯，指柯文哲也...

學急救、辦歌唱大賽 漁業署與外籍船員中秋聯歡解鄉愁

中秋節前夕，農委會漁業署與基隆區漁會秋節前、漁船進港整補期間，在八斗子漁港，舉辦歌唱大賽、基本救命術（BLS）教學、資源...

新北親水玩樂新景點 公司田溪串連文化古蹟及美景

新北巿公司田溪素有「淡水母親河」之稱，新北水利局將之打造成水文化品牌，透過人行步道系統串連沿線古蹟、藝術基地及自然景點，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。