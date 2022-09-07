新北親水玩樂新景點 公司田溪串連文化古蹟及美景

新北巿公司田溪素有「淡水母親河」之稱，新北水利局將之打造成水文化品牌，透過人行步道系統串連沿線古蹟、藝術基地及自然景點，民眾沿途不只能感受在地文化，也能欣賞建築及水岸美景，成為民眾出遊好去處。

水利局指出，公司田溪主河段長約12公里，沿線有豐富自然生態與人文景觀特色，下游左右岸有完整的人行步道系統，市府也長期投入人力做河川環境維護及文化歷史的探究，是近年打造水文化品牌河川，適合民眾親水休憩。

水利局說明，民眾若要前往，可搭乘輕軌在淡水行政中心站下車，沿著公司田溪河岸步道往下游方向，除能欣賞都會藍帶河川景致，沿途還有許多流域水文化亮點。

首先就能看到市定古蹟「公司田溪橋遺蹟」，該橋是清代道光時期，先民為了通行淡水、三芝及北海岸地區，集資建造「公司田橋」來橫渡公司田溪；繼續往下游走，在左岸堤坡上看見一顆具有平整切割面與鋸齒痕的大石頭，它是清代「公司田橋」的石板的來源，因此被稱為「石頭母」；在不遠處的右岸，可以看到另一顆造型特殊的岩石，它是大屯火山活動後所產生的集塊岩，因為長得像蟾蜍就被稱為「蟾蜍石」。

再往下游走，可看到在淡海新市鎮碩果僅存的清代漢人民居「公司田溪程氏古厝」，是淡水古蹟博物館群之一，由新北市淡水休閒農業協會的在地團隊進駐經營，將藝文體驗、鄉土教學及旅遊行程等帶入，讓程氏古厝成為新北市生活美學與文化創意的藝術基地。另外，沿著步道至輕軌藍海橋上，還可遠望台灣海峽及傍晚時夕陽美景。

沿公司田溪左岸步道直至出海口就是沙崙海灘，當地曾是清法戰爭古戰場，是北海岸少見的沙岸地形，有機會還能看到附近馬場的馬兒漫步沙灘。不過當地爲禁止水域遊憩活動區域，適合民眾在沙灘高潮線以上漫步休憩，感受海風及夕陽美景。