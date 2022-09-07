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中和頻爆炸電塔遷移案本月招標 最快11月決標準備動工

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
位於新北中和的「板橋至青年線#1連接站」在去年12月接連爆炸3次，讓在地居民人心惶惶，立委江永昌與當地的福美里長陳靜慧昨共同召開電塔遷移計畫地方說明會。圖／江永昌辦公室提供
位於新北中和的「板橋至青年線#1連接站」在去年12月接連爆炸3次，讓在地居民人心惶惶，立委江永昌與當地的福美里長陳靜慧昨共同召開電塔遷移計畫地方說明會。圖／江永昌辦公室提供

位於新北中和的「板橋至青年線#1連接站」在去年12月接連爆炸3次，讓在地居民人心惶惶，立委江永昌與當地的福美里長陳靜慧昨共同召開電塔遷移計畫地方說明會，目前已擬定可行且效益高的方案，台電將編列3.6億預算執行，預計本月招標，最快11月決標準備動工。

江永昌指出，連接站在去年接續爆炸，第一時間即與里長共同召開說明會，要求台電向大眾說明事故緣由，也必須在兩周內與土地管理機關交涉遷移電塔用地，並向民眾說明規畫進程。期間也多次與台電交涉，並透過質詢要求經濟部、國營會、台電嚴格按進度督導遷移計畫執行。

陳靜慧也說，在地民眾都非常關心事故電塔，原訂今年4月即要召開說明會報告拆除方案進度，卻因為疫情而延期，但這期間也不斷參與台電會勘，最終商量出最新方案。

台電台北供電區營業處長楊銘德說明，除將原堤內曾發生事故的1號電塔拆除外，同時將周遭地區納入規畫，以推管、潛鑽工法一併將堤外的2號、3號等二座電塔下地、拆除，另在高灘地新設距離民宅更安全、更遠的連接站。

江永昌表示，現已研擬出可行性、效益皆高的方案，台電也將編列3.6億預算執行，全案的統包工程目前已進入政府採購公開預覽程序，預計本月開始招標，如能順利進行，最快將在11月決標，未來將持續監督工程進度，要求台電如質如期完工。

位於新北中和的「板橋至青年線#1連接站」在去年12月接連爆炸3次，讓在地居民人心惶惶，立委江永昌與當地的福美里長陳靜慧昨共同召開電塔遷移計畫地方說明會。圖／江永昌辦公室提供
位於新北中和的「板橋至青年線#1連接站」在去年12月接連爆炸3次，讓在地居民人心惶惶，立委江永昌與當地的福美里長陳靜慧昨共同召開電塔遷移計畫地方說明會。圖／江永昌辦公室提供

台電 爆炸

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