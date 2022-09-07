怒飆管你去死 柯文哲再K林穎孟：簽不詐領助理費承諾書

無黨籍北市議員林穎孟昨天要求台北市長柯文哲簽署「不向中國投降承諾書」，遭柯回嗆「我根本不想理你，那個(陳南天)是你的誰？我管你去死。」柯文哲今天上午出席老房子活動，媒體問柯，是否選舉到了，「抗中保台牌」又出現？柯再嗆林穎孟「不準備功課，擺明就是來，我就叫她看要不要簽「絕不詐領助理費保證書」。

不過外界質疑，柯爆粗口稱我管你去死不適當？柯文哲說，他的人就是這樣，對那種認真的人，就是認真「以禮相待」，但對打混摸魚的，就是拿出台大教授的本事，當場K過去。

柯文哲今天上午出席老房子文化運動榕錦時光生活園區開幕，對於抗中保台議題，柯說，保台才是目的，如何有效保衛台灣，這要去思考，但有效保衛台灣，該做的事情要去做。因最近他指揮萬安演習，其實都沒有做很好準備，原本台北市456里竟只有一個里要做疏散演練，但做什麼事都可以，(言行)一致就好。

對於民進黨稱，柯文哲不簽署就是因為心虛，柯回嗆「我跟你講，那叫他全部，看民進黨誰喜歡簽誰就去簽。」

媒體也問柯，為何昨天突然爆氣，柯文哲表示，議員還是有領國家薪水，要監督市政、批評市政，都尊重，但問台北市民防，民防大隊也沒有發槍，要做什麼軍事訓練？題目都搞不清楚，亂發言，就是受不了這種人。

柯再嗆，「我就是這樣，你有準備，要來問，我們就很嚴肅處理市政，但又不準備功課，一看擺明就是來...，難怪，我就叫她(林穎孟)要不要簽那個「絕不詐領助理費保證書」。