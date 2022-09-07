快訊

鍾小平初選輸了提告討保證金 法院判國民黨吐還50萬元

教部視而不見人力缺口 引發代理師和正式師「內戰」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

怒飆管你去死 柯文哲再K林穎孟：簽不詐領助理費承諾書

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天上午出席老房子文化運動榕錦時光生活園區開幕。記者林麗玉／攝影
柯文哲今天上午出席老房子文化運動榕錦時光生活園區開幕。記者林麗玉／攝影

無黨籍北市議員林穎孟昨天要求台北市長柯文哲簽署「不向中國投降承諾書」，遭柯回嗆「我根本不想理你，那個(陳南天)是你的誰？我管你去死。」柯文哲今天上午出席老房子活動，媒體問柯，是否選舉到了，「抗中保台牌」又出現？柯再嗆林穎孟「不準備功課，擺明就是來，我就叫她看要不要簽「絕不詐領助理費保證書」。

不過外界質疑，柯爆粗口稱我管你去死不適當？柯文哲說，他的人就是這樣，對那種認真的人，就是認真「以禮相待」，但對打混摸魚的，就是拿出台大教授的本事，當場K過去。

柯文哲今天上午出席老房子文化運動榕錦時光生活園區開幕，對於抗中保台議題，柯說，保台才是目的，如何有效保衛台灣，這要去思考，但有效保衛台灣，該做的事情要去做。因最近他指揮萬安演習，其實都沒有做很好準備，原本台北市456里竟只有一個里要做疏散演練，但做什麼事都可以，(言行)一致就好。

對於民進黨稱，柯文哲不簽署就是因為心虛，柯回嗆「我跟你講，那叫他全部，看民進黨誰喜歡簽誰就去簽。」

媒體也問柯，為何昨天突然爆氣，柯文哲表示，議員還是有領國家薪水，要監督市政、批評市政，都尊重，但問台北市民防，民防大隊也沒有發槍，要做什麼軍事訓練？題目都搞不清楚，亂發言，就是受不了這種人。

柯再嗆，「我就是這樣，你有準備，要來問，我們就很嚴肅處理市政，但又不準備功課，一看擺明就是來...，難怪，我就叫她(林穎孟)要不要簽那個「絕不詐領助理費保證書」。

柯文哲 台北市長 林穎孟

延伸閱讀

虛擬分身像韓國瑜？柯文哲嗆林穎孟：你眼睛大腦連結有障礙

林穎孟逼簽2024「不投降承諾書」 柯文哲爆氣：我管你去死

林穎孟要求簽不投降同意書「抗中保台」 柯文哲拒簽

打第四劑還是等次世代疫苗？柯文哲怒「很想把他掐死」

相關新聞

土城路口直行車、行人號誌都亮綠燈 網諷：根本死亡紅綠燈

日前有民眾在臉書「路上觀察學院」貼出照片，畫面拍攝於新北市土城日月光旁交叉路口，只見圖中交通號誌為直行車輛路燈，但理因為...

中和頻爆炸電塔遷移案本月招標 最快11月決標準備動工

位於新北中和的「板橋至青年線#1連接站」在去年12月接連爆炸3次，讓在地居民人心惶惶，立委江永昌與當地的福美里長陳靜慧昨...

影／台南殺警案後市府速撥5千萬元 增購警察這些裝備

台南市議員黃麗招今天在議會總質詢關心基層員警執勤時所須攜帶的裝備，以及是否符合基層員警執勤所需，相關預算是否到位，台南市...

怒飆管你去死 柯文哲再K林穎孟：簽不詐領助理費承諾書

無黨籍北市議員林穎孟昨天要求台北市長柯文哲簽署「不向中國投降承諾書」，遭柯回嗆「我根本不想理你，那個(陳南天)是你的誰？...

侯友宜批中央統籌款分配不均 只能公私協力做社福

新北市府今早召開市政會議，社會局以「私公協力、福利大躍進」為題，細數各類社會福利的施政成果。新北市長侯友宜在會中批評，中...

入境居檢持續鬆綁 北市9月8日零時起不再發居檢關懷包

中央持續鬆綁國人入境居家檢疫政策，目前居家檢疫僅需3天，台北市政府民政局今宣布，自今年9月8日零時起入境的居家檢疫者，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。