影／台南殺警案後市府速撥5千萬元 增購警察這些裝備

台南市議員黃麗招今天在議會總質詢關心基層員警執勤時所須攜帶的裝備，以及是否符合基層員警執勤所需，相關預算是否到位，台南市長黃偉哲回應表示，警消裝備及人力都是與市民生命財產息息相關，台南市這幾年來對警消的勤務加給、人力補實、配備等，都陸續撥補到位，未來也會盡力投入預算維持，目前已允諾提撥5000萬元改善裝備

警察局說明，近日發生同仁執勤遇襲不幸殉職案件，以提升員警執勤安全，目前先辦理內、外勤單位需求及意見調查，列出優先順序，並廣蒐基層同仁意見。

警察局長方仰寧表示，會仔細盤點，務求採購同仁最迫切需要的裝備，確保員警執勤安全。另對於價格較高的配備，使用上也會加強裝備的事前訓練，避免浪費；初步列入優先的有密錄器、行車記錄器、防割手套、電擊器等。

有關員警執勤依勤務項目不同，執勤攜帶裝備也有所不同，如巡邏應攜帶槍彈、防護型噴霧器、無線電手提機、蒐證器材、警棍及警銬等，車內車外均著防彈衣；電擊器部分，由分局長或相同層級(含以上)之主管長官決定；巡邏車上律定置放其他適合之應勤器械及裝備(如圓盾、中長型警棍、防割手套等)，置於隨手可取之處；下車執勤時，由帶班人員視治安狀況決定戴防彈頭盔、勤務帽及攜帶相關裝備。

黃麗招關切增購電擊槍問題，警察局說明，行政院去年編列專款補助各縣市政府採購拋射式電擊器(即電擊槍)，供員警執勤時使用。依內政部警政署規畫，以各分駐(派出)所員警數進行配發：3人以下派出所每所配發1支；4至20人派出所每所配發2支；21人以上派出所配發3支，上開裝備均於去年8月完成驗收並依上開配發規定，全數撥發各分駐(派出)所使用。