侯友宜批中央統籌款分配不均 只能公私協力做社福

新北市府今早召開市政會議，社會局以「私公協力、福利大躍進」為題，細數各類社會福利的施政成果。新北市長侯友宜在會中批評，中央統籌款分配不均的問題，新北市已反映超過10年，仍無法獲得公平對待。

社會局長張錦麗則說，雖中央分配不均，使新北財政拮据，不過新北近3年來仍增加了61億元的社福預算，加上好日子愛心大平台集結各界物資與善款38億元，增近百億元做社會福利，增能257項既有方案，開創158項社福方案。

張錦麗表示，新北市的社會福利及人均預算為6都最低，主因在於中央人均統籌分配稅款不公，以今年為例，台北市有1萬8283元，新北市卻只有8863元，兩者相差2倍多，但為照顧好民眾，新北市3年來增加了61億元的社福預算，加上好日子愛心大平台集結各界物資與善款38億餘元，兩者相加增近百億元來做社會福利，增能257項既有方案，開創158項社福方案，使新北市社福考核連續10年獲全國特優。

張錦麗表示，響應好日子愛心大平台的圓夢英雄不只新北市民，反倒是以台北市51.99％占最多，其次才是新北市，全國共有19個縣市民眾響應過；每一筆捐贈都是對新北市府最大的信任，因此市府也極大化效益，支援19個局處，開發了744個專案，受益者超過3472萬人次。

侯友宜在聽取報告後表示，有些事操之於人，無法改變，像是中央統籌分配稅款，新北市已反映超過10年，仍無法獲得公平對待；但新北市廣結善緣，運用民間支持的力量，公私協力，來創造市民最大的福祉。

侯友宜以公托為例，新北收托數超過五都總和，家外收托率42%，超過OECD國家平均值36%，年底會完成設置120家的政策目標，這都要感謝許多協會和民間組織，願意來承辦協助；還有私托和居家保母加入合作聯盟，市府也協助提升托育品質，如此三贏策略，讓家長放心送托，創造幼托相關人員就業機會，也活絡幼托相關教育和產業。

侯友宜指出，像是近日里里銀髮俱樂部成果展，全市1032里成立1177處，這都是民間協力促成，如社區發展協會、里辦、宗教、人團、公寓大廈管委會等，讓市府能才能全心投入，營造友善長輩的環境，讓長輩在地健康樂活。

侯友宜提到，新北市運用超商、基層診所、藥局、待用餐店家、小衛星、溫心天使等，織成綿密的社安網，並開發風險計算機，利用大數據科技方法，守護弱勢兒少、高風險家庭等，有92％的成功防阻率，未來這些社會福利仍須靠大家全力協助，才能持續大躍進、大發展、大輸送，讓新北市民享有安居樂業的生活。