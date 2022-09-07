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入境居檢持續鬆綁 北市9月8日零時起不再發居檢關懷包

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市民政局的春節居檢關懷包。圖／北市民政局提供
北市民政局的春節居檢關懷包。圖／北市民政局提供

中央持續鬆綁國人入境居家檢疫政策，目前居家檢疫僅需3天，台北市政府民政局今宣布，自今年9月8日零時起入境的居家檢疫者，不再發送居家檢疫關懷包。

民政局表示，居家檢疫政策自民國109年1月25日起執行，感謝居家檢疫者配合防疫政策，於居家檢疫期間犧牲部分自由以保障國人身體健康，北市政府自109年3月5日起即提供關懷包給在台北市居家檢疫的民眾，至今不輟，截至目前已提供34萬5930分關懷包。

中央的居家檢疫政策不斷調整，居家檢疫的天數從109年一開始的14天，慢慢降為10天、7天，到今年6月15日調整為3天的居家檢疫和4天的自主防疫，9月1日起再放寬後4天的自主防疫可以到符合1人1室條件的自宅或親友住所進行。

民政局指出，過去2年多來北市的居家檢疫者絕大部分都能配合防疫規定，讓北市的疫情得以順利控制，共同保護市民的親友和家人，展現出台北市民高度的守法素養與公民素質。

民政局表示，9月8日起關懷包雖然停止發送，但北市政府對於居家檢疫者的其他關懷和支持仍然持續，請居家檢疫者持續配合相關的居家檢疫政策，居家檢疫期間如有任何需要也可以向市府的防疫人員反映，或上台北市防疫專區網頁查詢。

居家檢疫 北市 自主防疫

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