土城路口直行車、行人號誌都亮綠燈 網諷：根本死亡紅綠燈

日前有民眾在臉書「路上觀察學院」貼出照片，畫面拍攝於新北市土城日月光旁交叉路口，只見圖中交通號誌為直行車輛路燈，但理因為橫向行人紅燈的號誌卻也是綠燈，網友嘲諷此號誌是實施交通自主應變、人生重來紅綠燈，交通局則表示立即派人處理。

該處故障的紅綠燈號誌位於新北市土城區中央路二段61巷與24弄口，民眾日前行經此處發現該處交通號誌為直向車行綠燈，但橫向行人也是綠燈，若一時不察極易發生車禍導致傷亡，民眾因此將畫面拍下貼網，並表示此處是死亡紅綠燈。

網友也嘲諷說「雙向奔赴的概念、即日起本路口實施交通自主應變措施、看誰比較綠、人生重來紅綠燈、矛盾大對決」。

新北市交通局則對此表示，此處號誌可能發生線路故障，將立即派人前往現場察看、修復。