土城路口直行車、行人號誌都亮綠燈 網諷：根本死亡紅綠燈
日前有民眾在臉書「路上觀察學院」貼出照片，畫面拍攝於新北市土城日月光旁交叉路口，只見圖中交通號誌為直行車輛路燈，但理因為橫向行人紅燈的號誌卻也是綠燈，網友嘲諷此號誌是實施交通自主應變、人生重來紅綠燈，交通局則表示立即派人處理。
該處故障的紅綠燈號誌位於新北市土城區中央路二段61巷與24弄口，民眾日前行經此處發現該處交通號誌為直向車行綠燈，但橫向行人也是綠燈，若一時不察極易發生車禍導致傷亡，民眾因此將畫面拍下貼網，並表示此處是死亡紅綠燈。
網友也嘲諷說「雙向奔赴的概念、即日起本路口實施交通自主應變措施、看誰比較綠、人生重來紅綠燈、矛盾大對決」。
新北市交通局則對此表示，此處號誌可能發生線路故障，將立即派人前往現場察看、修復。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言