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新北宣揚電纜地下化成效 議員反批民眾無感

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新莊區富國路跟中正路口附近舊社區，天空仍掛滿雜亂無章纜線。圖／新北市議員參選人林秉宥提供
新莊區富國路跟中正路口附近舊社區，天空仍掛滿雜亂無章纜線。圖／新北市議員參選人林秉宥提供

新北市轄內纜線清整計畫日前遭新北審計處檢討，包括未整合弱電溝管、圖資與實際狀況相差甚鉅等缺失。議員批評，許多老舊巷弄電桿掛滿雜亂纜線，清理成效民眾根本無感。新北市府表示，未來透過稽核方式強化管理。

電纜線雜亂不僅影響市容、居住環境品質，還牽涉公共安全。新北市過往許多街道電桿掛滿雜亂纜線相當礙眼，經發局自民國109年推動電力電纜地下化，轄內總電纜線長度超過1萬4千公里。

市府表示，目前已完成地下化近1萬公里、超過6成。另工務局對附掛電桿上的有線電視等弱電纜線也進行弱電纜線清整計畫，統計至今已清整1837公里。

但工務局養工處纜線清整計畫日前遭新北審計處檢討，認為該計畫未整合弱電溝管及圖資無法督促公所執行、纜線圖資與實際長度差距甚鉅，此外、纜線掛於私人設施無法源管理導致破壞市容、公所未落實勘查作業、發現未申報架空纜線使用費未限期補辦等，且計畫未訂改善期限及籌編經費進度緩慢，認為市府應督促權責機關。

市議員陳啟能批評，三重、蘆洲老舊社區雜亂電纜仍然高掛天際，掀開下水溝蓋也可以看到一堆附掛線路，台電進行電纜地下化常遇路面下箱涵無法穿通，經發局指地下化已經達6成，民眾卻很無感。

新北市議員參選人林秉宥說，新莊許多老舊巷弄電桿也掛滿雜亂纜線，風大時電纜掉落也容易導致車禍，希望加速推動纜線地下化。

新北市養工處回應，架空纜線圖資建置是各事業單位如電力、電信或有線電視業者提供，針對有單位提供架空線路長度與道路使用費長度不符，將再請纜線事業單位就核對每年申報使用費資料後再行補建圖資，未來將透過稽核方式強化管理，避免再發生相關缺失。

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