北市攜手企業共創友善性平環境 第三屆挑戰營登場

台北市勞動局率全國之先，107年首創「臺北市職場性別平等認證指標」，為持續推動友善性別平等職場，將於10月7日及14日舉行挑戰營，除針對8項指標逐項說明，並透過與不同企業單位交流、探討推動性別平等過程所欲障礙與解決方法，報名資訊可上網查詢，歡迎企業單位踴躍參與。

台北市勞動局表示，臺北市職場性別平等指標是協助企業推動性別平等的工具，自109年辦理第一屆「臺北市職場性別平等認證」，依據往年辦理經驗滾動式修正指標，並為打破傳統性別二分法框架，持續推動職場多元性別平等及傳遞正確認知與觀念。台北市勞動局提醒，今年將原+1指標項目「促進多元性別平等相關作為或措施」，正式新增為第8項認證指標。

另外，勞動局近日亦舉辦宣導會，邀請中央研究院歐美研究所研究員焦興鎧與律師王如玄，分享國內外職場性別平等現況，還有109、110年獲得「臺北市職場性別平等認證」的事業單位，包含第一商業銀行、聯合利華、國際康健人壽及渣打國際商業銀行進行實務分享。

宣導會主要透過專家及分享企業對談，讓企業更加了解職場性別平等對經營益處及未來發展優勢。包括金融證券業、運輸業、製造業、職業工會、電子科技等各產業人資及管理人員，計81間事業單位與會響應。

勞動局指出，修正後的職場性別平等指標為「推動性別平等的相關機制」、「促進組織決策的性別平等」、「促進薪資待遇性別平等」、「促進性別平等的教育與訓練」、「工作與家庭平衡」、「友善孕育措施」、「職場安全的性平友善措施」及「促進多元性別平等相關作為或措施」8項指標。