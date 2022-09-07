暖場2022中和土地公文化祭 安邦公園創意燈飾開展
「2022中和土地公文化祭」將於9月17日登場，新北市中和區公所特別趕在中秋節前，於昨晚在中和安邦公園辦理「土地公創意燈飾活動」，現場以「草地音樂會」樂聲開場，接著再點燈啟用儀式，一展各中秋主題的可愛造型燈飾，為17日的土地公文化祭提前暖場。
中和區公所表示，這次燈飾展以應景的土地公三輪車及可愛造型月亮鞦韆、月兔、蘑菇等燈飾讓中和安邦公園亮起來，燈飾展期自9月6日至10月2日為期一個月，並於每日晚間6時30分至晚間9時30分點燈，市民若到公園運動健身及休憩，可與燈飾拍照打卡，感受土地公福氣財神好運氣。
中和區公所提到，這次創意燈飾點燈啟用儀式特別以「草地音樂會」方式開場，活動邀請中西雙笛樂聲開場演出，當天參加的民眾還可參加好禮抽獎活活動，以可愛療癒的月兔燈飾陪伴大家一起歡渡中秋佳節，為111年中和土地公文化祭正式揭開序幕。
中和區長賴俊達指出，中和區近70餘座土地公廟，中和福德文化享譽全台，每年透過文化祭活動深耕在地福德文化，本次造型燈飾展出特別感謝在地優質企業「微星科技股份有限公司」大力贊助，以公私協力方式回饋中和市民朋友，展現企業責任與正能量。
賴俊達表示，2022中和土地公文化祭主活動將於17日在安邦公園舉辦，歡迎民眾作伙與土地公及眾神明踩街祈福求好運。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言