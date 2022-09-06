鴨母港溝是否做半套引話題 市府強調工程已到關鍵階段
蘆洲鴨母港溝引發新北市長選戰話題，民進黨陣營批市府做半套，新北水利局則強調工程早就設計及施工，明日起將開啟水閘門排水，以方便安裝抽水機及清淤，工程進入關鍵階段，距離9月底完工不遠，將有效改善上游排水及異味問題。
水利局說明，為改善蘆洲區鴨母港溝上游段流速緩慢而衍生之異味問題，目前正辦理「蘆洲區鴨母港溝新設子溝工程」，預期工程完成後，可加速鴨母港溝上游段水流速度，將有效改善鴨母港溝上游段排水及異味問題。
水利局表示，施工團隊預計在萬福廣場下方進行抽水機安裝及清淤作業，為維護施工人員安全，自9月7日起至9月下旬期間開啟水閘門，開啟時間為每日上午5時至晚上7時。
水利局雨水下水道工程科長王忠賢表示，閘門開啟目的是將水排出，以方便施工，但僅會微微開啟，盡量將雜質留在池內，且能用抽水機降低水位就用抽水機，盡量將下游可能造成水質濁度增加及輕微異味的傷害降到最低，若有應該也很微小，都是施工期間之正常現象，工程完成後可立即恢復正常。
王忠賢指出，新設子溝工程在今年3月開工，現在進入裝設抽水機的工程關鍵階段，因此才需要開閘門排水，已要求承攬廠商全力趕工，以縮短施工期間對民眾造成之不便，工程預計9月底就能完工，屆時也將提升鴨母港溝上游河岸環境品質，改善排水及異味問題。
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