台灣愛心人士直送蛋塔給金門家扶 弱勢孩童超開心
金門沒有肯德基、麥當勞等速食店，離島的小朋友想吃個速食都不容易。中華民國機車商業同業公會全國聯合會理事長林弘儒日前與金門友人聊天，得知這項訊息，今天特別認捐連鎖速食店的蛋塔240盒，連同飛機運費一起支付，由家扶中心發送給弱勢家庭每戶一盒，不少小朋友收到蛋塔，直說超開心的。
當熱騰騰的蛋塔送抵金門家扶中心後，由金門家扶中心扶幼主委楊肅謙，以及扶幼委員邱嘉樹、翁文奧代表全體家庭，接受這份來自台灣本島，1小時「台灣直送」快遞空運的愛心，大家都對林弘儒獻上無盡的感謝之意。
楊肅謙表示，家扶中心在辦理方案活動時，社工老師在課程中曾詢問孩童們：「中秋節要到了，你們有什麼願望想在中秋節達成的?」。孩子們回答包羅萬象，「老師，我想吃柚子！」「老師，我想烤肉！」「老師，我想吃月餅！」，每種答案都有。忽然有個孩子提出想吃台灣知名速食店的蛋塔，聽說很好吃、金門沒有沒吃過，想吃看看，接著孩子們你一句我一句，七嘴八舌興奮地討論。
楊肅謙聽到社工老師的反應後，積極為中心媒合在台灣的友人~良陽國際有限公司林弘儒，請他來協助達成兒童的心願，林弘儒聽聞也不假思索立即爽快的答應，慷慨解囊捐贈240份的蛋塔。
林弘儒表示，能為離島弱勢孩子盡一份心力，他覺得很開心，尤其當新鮮的蛋塔送達孩童手中時，那一刻傳到手心上的溫度以及用心，可能是他們一輩子最深刻的美好記憶，他也幾乎可以想像得到，收到禮物後，綻放在兒童臉上驚訝及欣喜的笑容。
家扶中心主任李桂平指出，為了達成這項小朋友心中的不可能任務，家扶中心的人員花費了很多功夫，串聯各項資源達成使命，從與速食店聯繫、詢問如何採購及交付、安排松山機場的航運細節、商請台灣的台北家扶中心協助簽收並寄送航空貨運將蛋塔安全運抵家扶中心，這一段過程感謝大家的協力配合，達成這一趟不可能的愛心任務。
他也提及，這其中最感謝的關鍵人物林弘儒，由於他的愛心贊助，讓離島金門的240戶弱勢家庭的330位兒童，有一個與學校同學們不一樣的中秋節。
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