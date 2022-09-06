汐止農會辦中秋月餅製作 長輩開心做綠豆凸

汐止區農會多元綠療課程，帶著長輩們多元學習，而在中秋節前夕，今(6)日則是安排專業講師，教長輩們做月餅，當天教的是綠豆凸，從揉麵團、捍麵皮再包餡，長輩們說，很好玩，但是也體會到吃一顆月餅真的不容易。

汐止區農會家政主辦李莉慈表示，配合中秋節的到來，汐止區農會配合多元綠療特別安排中秋月餅的製作，這次是用綠豆凸，請家政班員來做示範教學，大家都學的很開心。

學員胡朝進說，今天是學做綠豆凸，本身是家扶顧問，以前在家扶中心曾經看過志工在做，今天自己動手做覺得還蠻困難的，很感謝農會提供這個機會學習，這個月餅做起來真的很不容易，要很多的手續，老師一步一步教，但男生手粗要捏那麼細很困難，好在老師教的仔細，還有志工從旁教導。

從揉麵團開始學，跟著老師一個步驟一個步驟慢慢學也跟著動手作，接著則是捍麵皮，然後再包餡，當天教的中秋月餅是綠豆凸，除了原味，還教了包肉鬆的，大部分的學員都沒有做過，長輩說第一次做月餅覺得很有趣，但也體會到吃一顆月餅真的不容易。

一顆顆圓圓的月餅慢慢成型，上頭還蓋了紅色章，接著再放進烤箱，白色酥皮綠豆凸完成，長輩們開心學習，也很有成就感，帶回去和家人分享，過一個不一樣的中秋節。