快訊

柯文哲曝2024搭擋人選條件 若沒選上要辦補習班

墾丁秘境2年輕男女浮潛溺水 無生命跡象送醫雙雙不治

汐止農會辦中秋月餅製作 長輩開心做綠豆凸

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區農會安排專業講師，教長輩們做綠豆凸，長輩們說，很好玩。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區農會安排專業講師，教長輩們做綠豆凸，長輩們說，很好玩。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區農會多元綠療課程，帶著長輩們多元學習，而在中秋節前夕，今(6)日則是安排專業講師，教長輩們做月餅，當天教的是綠豆凸，從揉麵團、捍麵皮再包餡，長輩們說，很好玩，但是也體會到吃一顆月餅真的不容易。

汐止區農會家政主辦李莉慈表示，配合中秋節的到來，汐止區農會配合多元綠療特別安排中秋月餅的製作，這次是用綠豆凸，請家政班員來做示範教學，大家都學的很開心。

學員胡朝進說，今天是學做綠豆凸，本身是家扶顧問，以前在家扶中心曾經看過志工在做，今天自己動手做覺得還蠻困難的，很感謝農會提供這個機會學習，這個月餅做起來真的很不容易，要很多的手續，老師一步一步教，但男生手粗要捏那麼細很困難，好在老師教的仔細，還有志工從旁教導。

從揉麵團開始學，跟著老師一個步驟一個步驟慢慢學也跟著動手作，接著則是捍麵皮，然後再包餡，當天教的中秋月餅是綠豆凸，除了原味，還教了包肉鬆的，大部分的學員都沒有做過，長輩說第一次做月餅覺得很有趣，但也體會到吃一顆月餅真的不容易。

一顆顆圓圓的月餅慢慢成型，上頭還蓋了紅色章，接著再放進烤箱，白色酥皮綠豆凸完成，長輩們開心學習，也很有成就感，帶回去和家人分享，過一個不一樣的中秋節。

月餅 中秋節 汐止

延伸閱讀

說「我好圓」278元爽玩六福村！中秋節限定47折起快衝

又韓又好吃的月餅！台北限時限量「吉那月餅」 吉那棒配芋泥鹹蛋黃 鹹甜酥脆一次Get 還有「鳳梨酥阿啾」現場吃

國3南下汐止隧道連環撞 5人受傷 後方大塞車

汐止秀山關懷站咖啡分享 92歲嬤首沖咖啡

相關新聞

影／安坑輕軌搶先掛牌挨批作秀 捷運局強調是掛樣板做確認

新北市長侯友宜上周視察安坑輕軌，站牌都已掛上，不過有附近居民發現，上面服務專線為「八個零」，質疑先掛站牌只為給侯友宜作秀...

平溪商圈中秋加碼送 盼刺激消費吸引人潮

這兩年受到疫情影響，平溪以仰賴國內外觀光客為主的店家生意都大受影響，為振興商圈經濟，平溪魅力商圈協會將於中秋節舉行消費加碼贈活動，希望藉此帶動地方，吸引人潮到平溪老街觀光旅遊。

汐止農會辦中秋月餅製作 長輩開心做綠豆凸

汐止區農會多元綠療課程，帶著長輩們多元學習，而在中秋節前夕，今(6)日則是安排專業講師，教長輩們做月餅，當天教的是綠豆凸，從揉麵團、捍麵皮再包餡，長輩們說，很好玩，但是也體會到吃一顆月餅真的不容易。

三芝慶中秋 長輩手作草仔粿、月餅應景好吃

三芝區今年大家瘋起了手作慶中秋，像是後厝里做草仔粿、新庄里做月餅，還有樂天社區做鳳梨酥，各式各樣應景的小點心都難不倒長輩，應景又很好吃，還可以帶回家與家人分享，一起中秋團圓。

黃珊珊競辦施工占道路未申請？議員要求市府該罰就罰

台北市議員徐弘庭今天質詢市長柯文哲時，拿出民眾陳情檢舉照片，指前副市長黃珊珊競選總部施工時，疑似沒有完備相關施工申請，導...

悠遊付啟用iPhone支付有突破？柯文哲：有繞過去的方法

台北市長柯文哲下午赴議會總質詢，議員王鴻薇指出，這兩年來她要求悠遊付公司應該趕快啟用iPhone支付，但總經理邱昱凱總是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。