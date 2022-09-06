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平溪商圈中秋加碼送 盼刺激消費吸引人潮

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
平溪魅力商圈協會將於中秋節舉行消費加碼贈活動，希望藉此帶動地方，吸引人潮到平溪老街觀光旅遊。 圖／觀天下有線電視提供
平溪魅力商圈協會將於中秋節舉行消費加碼贈活動，希望藉此帶動地方，吸引人潮到平溪老街觀光旅遊。 圖／觀天下有線電視提供

這兩年受到疫情影響，平溪以仰賴國內外觀光客為主的店家生意都大受影響，為振興商圈經濟，平溪魅力商圈協會將於中秋節舉行消費加碼贈活動，希望藉此帶動地方，吸引人潮到平溪老街觀光旅遊。

中秋節將至，平溪魅力商圈為搶這一波連假觀光人潮，推出「十分菁彩溪遊祭」滿額刮活動，將在8、9日一連兩天舉行商圈活絡計畫，只要到平溪消費滿77元，就可以得到一張刮刮卡，現場刮中好禮就直接帶回家。

平溪魅力商圈協會理事長王聖凱說，這兩年受到疫情影響，平溪區的店家生意慘兮兮，為振興商圈經濟，遊客只要到店家消費77元，就可以參加刮刮樂活動，各項優惠券即刮即用，希望藉此拉抬商圈的氣象。

平溪老街的店家也很期盼中秋連假期間，能有人潮來到平溪，加上商圈所舉辦的振興經濟活動，期待讓人潮慢慢回籠。

平溪 中秋節

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