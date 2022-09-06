加倍送愛心 淡水關懷弱勢協會滿滿物資送弱勢

新北市淡水區關懷弱勢協會連續15年舉辦「中秋關懷、愛在淡水」，由市議員蔡錦賢擔任理事長，這次結合地方善心人士、企業、團體等捐款，在中秋佳節前夕，加倍致贈每戶關懷金1500元到3,000元及中秋月餅、愛心米麵、食用油等民生物資，總計致贈北海四區1,305戶。

協會理事長蔡錦賢表示，在疫情之下，弱勢家戶更受到衝擊，希望兩倍的關懷讓他們更溫暖。許多弱勢民眾一早就到會場等待領取關懷金及物資，副市長陳純敬和社會局長張錦麗代表侯友宜市長到場關懷。

淡水區關懷弱勢協會理事長蔡錦賢表示，該會長期關懷北海四區獨居老人、身心障礙、單親、低收入戶及弱勢邊緣戶等民眾的生活，這已是連續第15年辦理， 蔡錦賢也特別感謝財團法人見賢思琪社會福利公益基金會捐贈100萬元，和光建設與新建成餅舖各贊助65萬元與60萬元，還有淡水一信、農、漁會、宮廟、獅子會、紅樹林有線電視以及許多在地商家共襄盛舉。