金山獨老溫馨過中秋 公所攜手促進會送禮盒

中秋佳節將近，為要讓獨居長輩感受到佳節氛圍，金山區公所攜手六年來為獨老送餐的新生活社會福利發展促進會，一起為獨居長輩送上秋節關懷與禮盒，希望獨居長輩在市府與新生活促進會的多方照顧下，能夠度過溫暖佳節。

金山區長廖武輝表示，金山區公所與新生活社會福利展促進會合作六年，金山獨老的送餐服務也就六年不間斷，這次正逢中秋佳節，特別與理事長一起為獨居長輩將秋節的祝賀親送到家，長輩們都笑得相當開心，公所也相當感謝新生活連續六年，不辭辛勞也不嫌北海岸偏遠，每天不間斷的為獨居長者的送餐服務，讓獨老不需要為每日的餐食煩惱。

新生活社會福利發展促進會理事長蘇興李說，因應中秋連假即將到來，送餐服務餐餐不間斷的新生活社會福利發展促進會，也趕在放假前將連假的每一餐提前送到獨老手上，長輩只要簡單的加熱就可以享用，也希望透過餐餐不間斷以及三大重要節日的關懷送暖，要讓獨老感受到來自社會的暖流，溫暖的度過每一天。