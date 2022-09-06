三芝慶中秋 長輩手作草仔粿、月餅應景好吃
三芝區今年大家瘋起了手作慶中秋，像是後厝里做草仔粿、新庄里做月餅，還有樂天社區做鳳梨酥，各式各樣應景的小點心都難不倒長輩，應景又很好吃，還可以帶回家與家人分享，一起中秋團圓。
後厝里的草仔粿，有三種形狀，分別包入不同內餡，而新庄里則是做起了最近超夯的蛋黃酥，樂天社區是製作普遍民眾都很喜愛的鳳梨酥，而區長王立文參與每一場活動，與民眾一起感染佳節氛圍，更不忘提醒民眾，中秋團圓，應景吃月餅、點心，但也要記得適量就好。
三芝區長王立文說，各里別出心裁的想出不同的慶祝中秋方式，雖然製作的點心各有不同，但是相聚在一起共度歡樂佳節時光的心意卻是相通，里辦公室與社區都希望營造熱鬧氛圍，為即將到來的中秋連續假期增添佳節喜慶，創造與家人之間的難忘回憶。
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