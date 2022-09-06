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影／安坑輕軌搶先掛牌挨批作秀 捷運局強調是掛樣板做確認

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜上周視察安坑輕軌，站牌都已掛上，不過有附近居民發現站牌資訊不全。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜上周視察安坑輕軌，站牌都已掛上，不過有附近居民發現站牌資訊不全。記者李成蔭／攝影

新北市長侯友宜上周視察安坑輕軌，站牌都已掛上，不過有附近居民發現，上面服務專線為「八個零」，質疑先掛站牌只為給侯友宜作秀。新北捷運局表示，車站資訊看板以樣板先行附掛，是為確認各資訊看板位置或文字有無需要調整，之後會掛上正式站牌。

暗坑文化工作室負責人吳柏瑋批評，看到如此臨時站牌根本覺得只是為給侯友宜能夠來搭車作秀的道具，自己是每一站牌逐站檢查，發現24小時客服專線都寫著「02-00000000」，而自己最近也在推廣站牌附註古站名，卻被「已掛上站牌」為理由拒絕，實在匪夷所思。

新北市議員參選人陳乃瑜今也到現場實地勘查並批評，這樣顯見是未完工狀態，卻特地浪費一筆公帑先掛上站牌，可能因為侯友宜視察才匆促做出臨時標示牌。她同時也說，現在命名應該納入在地歷史文化、地方民眾的意見，而該路線也可打造成人權文化廊道，串連沿線歷史遺址。

捷運局回應，安坑輕軌因還在施工期間，未正式啟用，車站資訊看板目前是以樣板先行附掛，目的是為確認各資訊看板位置有無需要加強、調整文字大小或其他可能錯誤，樣板需實地附掛並經檢查確認無虞後，完工營運前將再安裝正式牌面標明相關各項資訊。

捷運局指出，新北捷運車站命名是依據「新北市大眾捷運系統捷運車站命名更名或名稱加註作業要點」辦理，由車站所在地的區公所辦理會議廣徵地方意見並提出建議名稱，經評審小組決議後，由捷運局陳報市府核定公告。安坑輕軌車站命名在106年啟動，106年12月公告。

依新北捷運命名規定，捷運車站命名應不超過六個字，且需具地方辨識性、地標顯著性、及歷史意義等為命名之原則；捷運車站更名應於預定完工通車前二年六個月依據規定程序提出。

安坑輕軌站牌都已掛上，不過有附近居民發現，上面服務專線為「八個零」。記者李成蔭／攝影
安坑輕軌站牌都已掛上，不過有附近居民發現，上面服務專線為「八個零」。記者李成蔭／攝影
暗坑文化工作室負責人吳柏瑋表示，自己是每一站牌逐站檢查，發現24小時客服專線都寫著「02-00000000」。圖／吳柏瑋提供
暗坑文化工作室負責人吳柏瑋表示，自己是每一站牌逐站檢查，發現24小時客服專線都寫著「02-00000000」。圖／吳柏瑋提供
新北市議員參選人陳乃瑜今也到現場實地勘查並批評，這樣顯見是未完工狀態，卻特地浪費一筆公帑先掛上站牌，可能因為侯友宜視察才匆促做出臨時標示牌。圖／取自陳乃瑜臉書
新北市議員參選人陳乃瑜今也到現場實地勘查並批評，這樣顯見是未完工狀態，卻特地浪費一筆公帑先掛上站牌，可能因為侯友宜視察才匆促做出臨時標示牌。圖／取自陳乃瑜臉書

捷運 安坑輕軌

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