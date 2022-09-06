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中秋連假行車注意 北市加強觀光景點違停取締拖吊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市警察局為維護中秋假期北市交通順暢及行車秩序，規畫交通疏導勤務，將於100處重要路口崗位提前到崗疏導，也會加強觀光景點違停取締、拖吊。圖／北市交大提供
北市警察局為維護中秋假期北市交通順暢及行車秩序，規畫交通疏導勤務，將於100處重要路口崗位提前到崗疏導，也會加強觀光景點違停取締、拖吊。圖／北市交大提供

中秋連假將至，北市警察局預估中秋前購物、送禮及出遊人車潮眾多，為維護中秋假期北市交通順暢及行車秩序，規畫交通疏導勤務，將於9月8日在忠孝西路與中山北路口等100處重要路口崗位，要求各分局派員提前在下午4時到崗疏導，其餘路口則在下午4時30分到崗。

北市交通大隊表示，9月9日至11日連假期間，將針對北市轄內各觀光遊憩景點如陽明山、木柵動物園、兒童新樂園、貓空纜車等，以及大型百貨公司、賣場及其他交通繁雜商圈週遭道路，增派交通疏導崗位，以維持交通秩序，避免交通壅塞影響民眾假日旅遊興致。

交大指出，連接雙北的中正橋將持續進行跨水源快速道路引橋的機車專用道及人行道橋鋼梁吊裝作業，預計在9月9日晚間11時至隔日下午2時、9月10日晚間11時至隔日下午2時。

除水源快速道路雙向（師大路至泉州街）及水源路（廈門街至泉州街）全面封閉施工外，也觀察前次水快全線管制時，水快往南車流量大，因此規畫在9月10日、11日早上6時至下午2時於「萬大路、環河南路口往南匝道」、「萬大路、環河南路口堤外匝道」、「富民路底往南匝道」、「華中橋（往台北市）接水快往南匝道」及「環河快速道路往南接水源快速道路匝道（彈性管制）」等5處進行往南匝道管制，建議用路人提早改道。

交大呼籲，中秋節欲前往陽明山、兒童新樂園、木柵動物園及貓空纜車等觀光景點，以及中秋節慶祝活動獲各百貨娛樂場所的民眾，盡量搭乘大眾運輸工具或接駁專車；另中正橋施工期間，提早改道行駛，警察局也會針對北市易聚集人、車潮的地點加強違規停車取締、拖吊。

北市警察局為維護中秋假期北市交通順暢及行車秩序，規畫交通疏導勤務，將於100處重要路口崗位提前到崗疏導，也會加強觀光景點違停取締、拖吊。圖／北市交大提供
北市警察局為維護中秋假期北市交通順暢及行車秩序，規畫交通疏導勤務，將於100處重要路口崗位提前到崗疏導，也會加強觀光景點違停取締、拖吊。圖／北市交大提供

中秋節 北市 違停

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