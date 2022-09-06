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核3廠演練極端危機狀況因應

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
台電核3廠今、明兩天演練由原能會統籌規畫的核安28號演習，因應311日本福島事故建立移動式海水供給泵和911飛機撞擊事件的火災撲救，是演習兩大亮點，移動式海水供給泵也是首度亮相。圖／核3廠提供
台電核3廠今、明兩天演練由原能會統籌規畫的核安28號演習，因應311日本福島事故建立移動式海水供給泵和911飛機撞擊事件的火災撲救，是演習兩大亮點，移動式海水供給泵也是首度亮相。圖／核3廠提供

台電核3廠距2025年除役還有3年，今、明兩天演練由原能會統籌規畫的核安28號演習，演習情境想定非常極端，包括嚴重天災引發複合式災變的事故救援，飛機迫降撞擊油槽引發大火的滅火和電廠遭受恐怖分子入侵的圍堵和防禦；因應311日本福島事故建立移動式海水供給泵和911飛機撞擊事件的火災撲救，是演習兩大亮點，移動式海水供給泵也是首度亮相。

核3廠表示，此次演習模擬電廠因為重大天災，引發電力系統大規模喪失，電廠積極搶救建立移動式電源車，並設置移動式海水供給泵來恢復安全系統可用，展現電廠救援設備的多樣性；為配合演習需求，演習過程保守模擬反應爐燃料受損，導致輻射物質外釋，而需要進行人員疏散，以確保最嚴重的事故情境，仍可維護附近居民及遊客的安全。

核3廠說，日本福島核電廠事故因為長時間喪失海水冷卻，導致機組嚴重損壞，廠方汲取教訓，設置移動式海水供給泵，以恢復柴油發電機的冷卻來提供可用的電源，並供給重要救援系統的長期冷卻，今天也是第一次對外展示此套系統，是演習的一大亮點。

恐怖攻擊以及飛機撞擊核能電廠，也是民眾關心的議題，此次演習模擬軍警消快速動員，撲滅火災及圍堵暴徒，讓民眾安心；其他演練項目包括人員搶修設備遭受輻射傷害的救護，多種救援策略的設備列置，新聞的撰寫及發佈，民眾諮詢及媒體假新聞澄清，都納入廠內實兵演練的演習項目。明天將演練軍警消動員，執行周邊居民及遊客的疏散。

台電核3廠今、明兩天演練由原能會統籌規畫的核安28號演習，因應311日本福島事故建立移動式海水供給泵和911飛機撞擊事件的火災撲救，是演習兩大亮點，移動式海水供給泵也是首度亮相。圖／核3廠提供
台電核3廠今、明兩天演練由原能會統籌規畫的核安28號演習，因應311日本福島事故建立移動式海水供給泵和911飛機撞擊事件的火災撲救，是演習兩大亮點，移動式海水供給泵也是首度亮相。圖／核3廠提供
台電核3廠今、明兩天演練由原能會統籌規畫的核安28號演習，因應311日本福島事故建立移動式海水供給泵和911飛機撞擊事件的火災撲救，是演習兩大亮點，移動式海水供給泵也是首度亮相。圖／核3廠提供
台電核3廠今、明兩天演練由原能會統籌規畫的核安28號演習，因應311日本福島事故建立移動式海水供給泵和911飛機撞擊事件的火災撲救，是演習兩大亮點，移動式海水供給泵也是首度亮相。圖／核3廠提供

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