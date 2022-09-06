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黃珊珊競辦施工占道路未申請？議員要求市府該罰就罰
台北市議員徐弘庭今天質詢市長柯文哲時，拿出民眾陳情檢舉照片，指前副市長黃珊珊競選總部施工時，疑似沒有完備相關施工申請，導致有機車騎士要停車相當危險，要求該舉發就該舉發；交通局回應，後續會再去確認施工的申請項目。
徐弘庭今在議會總質詢表示，他9月4日接獲民眾檢舉，指光復南路有吊車在施工，不僅在機車停等區施工、施工範圍也占用人行道，吊車還併排，結果一查發現竟然是黃珊珊的競選總部施工。
徐弘庭說，調閱資料發現，施工單位只有申請柏油路停放那一台車，沒申請施工範圍，導致有機車騎士要停車就必須穿越吊車正下方，牽引的過程相當危險。他問柯文哲是否違法？柯回「這應該要申請，但要申請什麼？」
北市交通局副局長陳榮明表示，如果施工占用人行道就要跟新工處申請，占用道路就要交通局同意。徐批評，管理一個城市不能得過且過，做事也不能做半套，怎麼總部施工還違法？
徐認為，王子犯法應與庶民同罪，該舉發就該舉發，該處分就開處分，點名新工處、交通局、警察局應依法辦法。交通局回應，後續會再確定施工申請項目。
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