快訊

首波專案輔導警戒學校公告 高苑科大、大同技院入列

向新北市府申請1元國賠不成立 恩恩爸出面回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃珊珊競辦施工占道路未申請？議員要求市府該罰就罰

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市前副市長黃珊珊選舉總部先前施工時，遭民眾檢舉，疑似沒有完備相關施工申請，議員質疑，有機車騎士要停車，相當危險。圖／議員徐弘庭辦公室提供
北市前副市長黃珊珊選舉總部先前施工時，遭民眾檢舉，疑似沒有完備相關施工申請，議員質疑，有機車騎士要停車，相當危險。圖／議員徐弘庭辦公室提供

台北市議員徐弘庭今天質詢市長柯文哲時，拿出民眾陳情檢舉照片，指前副市長黃珊珊競選總部施工時，疑似沒有完備相關施工申請，導致有機車騎士要停車相當危險，要求該舉發就該舉發；交通局回應，後續會再去確認施工的申請項目。

徐弘庭今在議會總質詢表示，他9月4日接獲民眾檢舉，指光復南路有吊車在施工，不僅在機車停等區施工、施工範圍也占用人行道，吊車還併排，結果一查發現竟然是黃珊珊的競選總部施工。

徐弘庭說，調閱資料發現，施工單位只有申請柏油路停放那一台車，沒申請施工範圍，導致有機車騎士要停車就必須穿越吊車正下方，牽引的過程相當危險。他問柯文哲是否違法？柯回「這應該要申請，但要申請什麼？」

北市交通局副局長陳榮明表示，如果施工占用人行道就要跟新工處申請，占用道路就要交通局同意。徐批評，管理一個城市不能得過且過，做事也不能做半套，怎麼總部施工還違法？

徐認為，王子犯法應與庶民同罪，該舉發就該舉發，該處分就開處分，點名新工處、交通局、警察局應依法辦法。交通局回應，後續會再確定施工申請項目。

北市前副市長黃珊珊選舉總部先前施工時，遭民眾檢舉，疑似沒有完備相關施工申請，議員質疑，有機車騎士要停車，相當危險。圖／議員徐弘庭辦公室提供
北市前副市長黃珊珊選舉總部先前施工時，遭民眾檢舉，疑似沒有完備相關施工申請，議員質疑，有機車騎士要停車，相當危險。圖／議員徐弘庭辦公室提供

徐弘庭 機車騎士 黃珊珊

延伸閱讀

黃珊珊提一殯變儲備用地 二殯旁規劃殯葬禮儀服務中心

黃珊珊拋台北未來宅政見 長期承租有機會得房屋地上權

藍白合？李鴻源任黃珊珊總顧問：只要非綠沒什麼不能合

黃珊珊當選拆一殯 國民黨市黨部：掠人之美

相關新聞

黃珊珊競辦施工占道路未申請？議員要求市府該罰就罰

台北市議員徐弘庭今天質詢市長柯文哲時，拿出民眾陳情檢舉照片，指前副市長黃珊珊競選總部施工時，疑似沒有完備相關施工申請，導...

影／安坑輕軌搶先掛牌挨批作秀 捷運局強調是掛樣板做確認

新北市長侯友宜上周視察安坑輕軌，站牌都已掛上，不過有附近居民發現，上面服務專線為「八個零」，質疑先掛站牌只為給侯友宜作秀...

悠遊付啟用iPhone支付有突破？柯文哲：有繞過去的方法

台北市長柯文哲下午赴議會總質詢，議員王鴻薇指出，這兩年來她要求悠遊付公司應該趕快啟用iPhone支付，但總經理邱昱凱總是...

金瓜石百年神社重生 黃金盛典藝術祭中秋連假搶先看

台電展開新北市定古蹟金瓜石神社修復計畫，除保留殘跡、保護梁柱不倒，另發掘第一代神社鳥居與石燈籠等珍貴文物，再以科技還原第...

2022淡水漁人碼頭煙火秀 會場聯外道路將實施交管

新北市淡水漁人碼頭自本周起，連續3個周末共有4場高空煙火秀，預計將吸引大量人潮車潮到訪，淡水警分局呼籲民眾盡量利用大眾運...

新北3局處整合資源 讓高齡、失智照服機構走入博物館

新北市文化基金會今公布「聊藝療-新北全齡藝術樂活計畫」，串連文化局、社會局、衛生局資源，提供高齡、失智照服機構3項藝文服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。