悠遊付啟用iPhone支付有突破？柯文哲：有繞過去的方法

台北市長柯文哲下午赴議會總質詢，議員王鴻薇指出，這兩年來她要求悠遊付公司應該趕快啟用iPhone支付，但總經理邱昱凱總是推辭還在開會，柯文哲快卸任了還沒結果，欠所有iPhone使用者一個道歉。柯文哲則透露，「有方法、有方法」有一繞過去方法，邱昱凱也預告下個月會有一個技術性的突破方法。

針對王鴻薇質詢悠遊付公司應該趕快啟用iPhone支付，邱昱凱答詢時說，這案子消基會已經調查了解過，但蘋果有全球市場考量， 何時排到台灣，悠遊卡公司只能很負責把相關的準備做好，等蘋果把資源排過來，「這不能說是我的問題，不是我能控制」。

王鴻薇聽了無法接受，批評柯還在擺爛，也批邱昱凱為何還坐在位子上，愈聽愈火。柯文哲則安撫，要王鴻薇冷靜，並說當對手要做Apple pay 要獨占市場時，「不會讓你進去，但我們有一繞過去的方法」，邱昱凱也說，下個月會有一個技術性突破的方法。

王鴻薇也替悠遊卡公司8年的成績做總檢討，批評悠遊付進電子支付時機太晚，柯文哲坦言，這是政策錯誤，進入市場失去先機，「這我同意」；對於之前發豪語「6個月內殲滅對手」？柯說，至少沒有被殲滅，現在爬到第三名了。

柯文哲說，之前被林向愷延誤悠遊付，這是政策上錯誤，但他第二任期，難道要讓悠遊卡公司完蛋？還是要咬緊牙關撑著，不然不做電子支付要讓悠遊卡掛掉？或是另一方法賣給人家合併？

王鴻薇表示，外界對前董事長連勝文的肯定是讓悠遊卡公司從虧轉盈變成賺錢，郝龍斌交接時，當年悠遊卡公司盈餘是1.9億，這是很好的公司，年年賺錢，第一年柯也賺了2.61億元，現在識人不明，同意嗎？柯文哲說，是說戴季全還是和林向愷？戴季全還可以啦。