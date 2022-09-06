金瓜石百年神社重生 黃金盛典藝術祭中秋連假搶先看

台電展開新北市定古蹟金瓜石神社修復計畫，除保留殘跡、保護梁柱不倒，另發掘第一代神社鳥居與石燈籠等珍貴文物，再以科技還原第二代神社的第一道木製鳥居、旗幟與御神燈等消逝歷史場景，9到11日起在金瓜石舉辦黃金盛典藝術祭，民眾可利用中秋連假前往參觀。

台電表示，台金公司1980年代晚期結束營運，台電接手管理水湳洞、金瓜石文化資產，透過結合公共藝術帶動地方多元發展，包括2019年中秋夜點亮十三層遺址，修復禮樂煉銅廠、金瓜石神社和太子賓館。

金瓜石神社建於1898年，1936進行改建，是日據時代台灣第3座神社，成為當時水金地區信仰指標。神社在二戰時毀損，僅存2座鳥居、幾盞石燈籠及社殿地基與梁柱，新北市府2007年列為市定古蹟。

台電2017年起委由建築師張興傑以殘跡保留、保護梁柱不倒方式修復金瓜石神社，執行期間發掘出第1代神社鳥居與石燈籠等珍貴文物，並依歷史文獻沿參拜道路種植上百棵櫻花樹，歷經5年完成修復作業。

9日起中秋節3天連假，台電籌辦黃金盛典藝術祭，除了推出神社導覽、草編工作坊，首日神社啟用儀式安排驫舞劇場表演《與百年相遇的美好》，舞者以舞步帶領漫步神社參道及登頂神社遺址，11日另在太子賓館演出。

9、10日晚間在瓜山國小，由甫獲國家文藝獎的編舞家布拉瑞揚．帕格勒率，領布拉瑞揚舞團在戶外演出《路吶》，表演現場也和當地里民合作擺攤，融入並實踐與在地共好理念。這兩天的下午5點在瑞芳區民廣場、水湳洞停車場，台電有安排接駁專車，搭載民眾前往活動現場。

金瓜石地區中秋連假實施道路管制，台電建議遊客多利用大眾運輸工具，搭乘公車（基隆客運1062、788、台北客運965）直達活動現場黃金博物館或瓜山國小。自行開車可停放水湳洞停車場，再搭乘基隆客運788前往。

台電表示，因為9月12日起黃金博物館本山五坑出坑口，有零星工程施工，必須暫時關閉通路，有興趣的民眾請把握活動時間，搶先目睹百年神社重生。相關資訊可上台電公共藝術FB粉絲專頁（https://www.facebook.com/tpcpublicart/）查詢。