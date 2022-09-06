2022淡水漁人碼頭煙火秀 會場聯外道路將實施交管

新北市淡水漁人碼頭自本周起，連續3個周末共有4場高空煙火秀，預計將吸引大量人潮車潮到訪，淡水警分局呼籲民眾盡量利用大眾運輸工具前往，屆時會場聯外道路亦將實施交通管制，請車輛配合引導通行。

「2022淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」系列活動的焦點節目，將於9、11、18、25日各安排1場高空煙火秀，可視範圍橫跨淡水河兩側，八里十三行文化公園、淡水漁人碼頭等地點，都有絕佳視野。

淡水警分局建議，前往漁人碼頭的民眾，不妨善用大眾運輸工具，可從捷運紅樹林站轉乘輕軌藍海線、或自捷運淡水站搭乘紅26公車，若從捷運淡水站沿著金色水岸步行前往，則可沿途欣賞河岸景觀和海關碼頭、紅毛城、觀海長堤等景點，全程約3.6公里。

自行開車建議行駛淡金路銜接濱海路前往漁人碼頭，以避開淡水市區壅塞路段。但漁人碼頭活動會場停車空間有限，滿場時將依序開放場外第二出入口觀海路至淡海路口、沙崙海水浴場前廣場、中正路二段（觀海路至新民街）及濱海路三段兩側，供臨時停車。