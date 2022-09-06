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新北3局處整合資源 讓高齡、失智照服機構走入博物館
新北市文化基金會今公布「聊藝療-新北全齡藝術樂活計畫」，串連文化局、社會局、衛生局資源，提供高齡、失智照服機構3項藝文服務，像是鼓勵高齡與失智症族群走進博物館，或是將博物館、圖書館走入長照機構。
新北市文化基金會董事長林祐賢說，基金會兼具公共性與民間自主性，扮演跨單位連結的平台角色，讓每位新北市民都能平等無礙享受藝文資源。執行長龔雅雯則說，9月是國際失智症月，新北市文化基金會特別為高齡長者推出「聊藝療」計畫，文化局結合轄下各圖書館、藝文場館提供各項藝文服務。
龔雅雯指出，計畫初期以高齡、失智症族群作為對象，力邀高齡與失智症服務機構申請，比如打開博物館補助計畫，就是鼓勵高齡與失智者走進博物館，實際體驗不同的藝術手作樂趣；藝術出走申請計畫、樂齡閱讀箱申請計畫則是讓行動博物館、圖書館走入長照機構。
此外，基金會也辦理「藝術育療培力」工作坊，邀請博物館與高齡、失智照服機構人員參與課程，盼能在長照服務中融入藝術元素。
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