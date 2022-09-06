增加登山步道安全性 新北設222面可通訊告示牌

新北市觀光旅遊局與遠傳電信攜手合作，針對鄰近新北市捷運站的熱門親子登山步道「微笑山線」，針對網路訊號量測優化，沿路共設置87處、222個牌面可通訊告示牌，良好的通訊品質與顯眼告示牌，讓突發狀況發生時，山友可以撥打112，有效對外求援。

觀旅局表示，目前已完成土城、中和區「微笑山線」共8條登山步道的訊號量測優化：天上山步道、太極嶺五城山系步道、文筆山系步道、火焰山系步道、龍泉溪系步道、大尖二尖山系步道、大暖尖山系步道、烘爐地步道，沿途設置共87處可通訊告示牌，山友可保持對外聯繫管道，提升登山安全。

目前新北市山徑內共已完成222個牌面，未來將持續與三大電信業者合作，完成淡蘭古道、微笑山線及其他熱門步道的通訊牌設置計畫，成為民眾戶外踏青最安心的後盾。

觀旅局表示，新北市境內擁有豐富的山林資源，「微笑山線」串聯樹林、鶯歌、三峽、土城、中和、新店、石碇、深坑到平溪等地區，是一條呈微笑曲線的登山步道，適合親子家庭來一趟紓心的近鄰山間旅遊。

觀旅局指出，這次與遠傳的合作計畫，除了事前充分討論，雙方也一同至步道實際場勘，取得兼顧救援品質與愛護山林的最佳方案，包含可通訊告示牌搭配既有的路線解說牌標示或依附護欄做固定標示，達到友善環境的目的。可通訊告示牌的設計也依需求進行最佳化調整，包含採黃色反光的處理增加辨識度，並清楚標示緊急救援專線「請撥打112」字樣，讓民眾遇到緊急狀況不慌亂。