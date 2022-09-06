新北電纜地下化長度將近1萬公里 完成度達6成

新北市轄內總纜線長度超過1萬4千公里，過往掛滿天際導致有礙市容觀瞻，新北市自民國109年開始推動電纜地下化專案，經發局今表示已完成地下化纜線長度將近1萬公里，完成度超過6成。

經發局長何怡明表示，電纜地下化工程需規畫設計、道路開挖、埋設管路、設置變電箱、布纜、電線桿移除等繁複程序，民眾對於電纜地下化幾乎都樂觀其成，但對於必要設施「變電箱」與「引上管」設置，則成了電纜地下化成案與否最重要的關鍵。

面對民眾自家商店或住戶前設置變電箱的諸多疑慮，總需耐心聆聽與加倍溝通；而把電力從地下纜線傳導到用戶端的引上管，則是因須固定到住家外牆，更是一大溝通挑戰。因此，歷經無數次日夜溝通與洽談，方能協調變電箱設置位置的共識，以及取得住戶的引上管同意書，創造多贏結果。

在三重中央市場旁的錦通街路段，因附近早市及夜市的營業，人口密集，且路寬僅有6米，經歷2年多的溝通協調，連台電公司也曾評估該路段不適合設置變電箱。後來再經多次協商，市府透過工程技術調整，將中央市場地下室增設配電室空間，容納因電纜下地所需的變電箱。市場也藉由本次工程同步現代化改造，美化整體市容。

另外，淡水水碓商圈在中山北路一段範圍的電桿，因該路段是淡水主要道路，行車流量大，電桿設置位置緊鄰馬路，有影響交通的疑慮。水碓里孫麗明里長建議電桿下地，但鄰近住戶不同意在自家牆面設置引上管。市府歷經5個多月與水碓里長、住戶、台電公司等相關單位多次會勘協調，最終協調將路燈改造為引上桿，同時具備路燈及引上管功能，以此解決設置問題，預計今年9月底開工，12月完工。水碓里長孫麗明表示，電纜地下化不僅提升居住環境品質，還可改善公共安全。