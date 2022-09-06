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漁人碼頭中秋煙火秀周五登場 在家可看直播同步放送
周五起就是中秋連假，新北市淡水漁人碼頭將從9月9、11、18、25日舉辦4場仲夏繽紛樂煙火秀，新北市觀光旅遊局推薦民眾中秋連假遊淡水，除了觀賞絢麗的煙火外，也可以品嚐在地美食；如果不想出門的民眾，可透過行動裝置或電腦，同步觀賞4K即時影像煙火秀。
純白色風帆造型的情人橋，橫越了波光粼粼的淡二漁港，雲海繚繞的觀音山與建設中的淡江大橋風光，透過淡水漁人碼頭觀光即時影像，觀旅局配合即將到來的中秋煙火秀，淡水漁人碼頭4K即時影像屆時也將會調整視角，直播漁人碼頭夜空中的火樹銀花，直擊全台首次施放的月亮造型煙火。
觀旅局長楊宗珉表示，今年7月推出淡水漁人碼頭4K即時影像後好評不斷，民眾可以在「新北旅客YouTube」24小時不間斷觀賞淡水的美麗景緻，無論白天或夜晚，僅需透過掌上的行動裝置或電腦，即能收看淡水漁人碼頭的風景。
新北市淡水漁人碼頭4K即時影像於7月18日上線後，截至8月底總觀看次數已超過20萬人次、觀看時數超越1萬8千小時，吸引了如日本、香港、美國等眾多海外旅客線上欣賞新北世界級的浪漫美景。
觀旅局表示，淡水擁有鄞山寺、滬尾偕醫館、紅毛城、滬尾砲臺、公司田溪程氏古厝等景點，中秋佳節想安排一趟淡水之旅和親眼觀賞煙火的朋友們，推薦可藉由自由車、輕軌或大眾運具等低碳交通前往；不克前往的民眾，也能透過「新北旅客YouTube」，一起觀賞9月9晚上8點施放的「9分9秒」璀璨煙火。
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