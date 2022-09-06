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咖啡店老闆愛貓成癡 自動設備打造貓樂園

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
貓谷空間打造成適宜貓咪活動場所。圖／新北市動保處提供
貓谷空間打造成適宜貓咪活動場所。圖／新北市動保處提供

位在新店安坑的店老闆麥又仁，在他經營咖啡廳內飼養許多浪貓，室内樹藤如天空之城為嚮往高處的貓咪提供自由與便利，現場也有很多自動化設備如掃地機械人、自動換貓砂機、冷氣及熱暖爐等，提供貓咪高品質生活水準，讓貓群無憂無慮生活在貓谷樂園。

新店安坑貓谷咖啡廳，業主麥又仁本身喜愛貓咪成癡，一開始以貨櫃屋場所來飼養照顧奶貓，後來成立貓谷咖啡廳，這些貓咪就成為與消費者互動陪玩的貓主角，業主協助動保處代養許多收容貓咪，也與新店動物之家長期合作，擔任照顧奶貓志工，幫助幼貓餵養長大後再協助送養。

貓谷咖啡廳位在安坑玫瑰社區後方，廳內的貓咪都是從新店動物之家陸續認養，而且多數是米克斯貓，並已完成絕育。目前麥又仁幫忙新店動物之家宣導認養，也協助動物之家奶貓照顧，園區如有生病貓咪也有專屬隔離籠區，讓貓咪群可以在此安養天年；麥又仁及員工們都喜歡被這些貓咪團團包圍，這些貓平時見到人，都會討抱磨蹭，非常受到民眾歡迎，麥老闆也會推銷民眾去新店動物之家認養貓咪，讓民眾可透過互動找到舒壓生活方式。

麥又仁也是一位陶藝家，從事藝術創作之餘，他會與來店客人宣導養貓正確飼養觀念，在他經營的咖啡廳室內空間有100多坪，飼養環境提供多元豐富化設施，他說室内樹藤的構思於鳥巢概念，不僅成為天空之城，更為嚮往高處的貓咪，提供自由與便利性，也滿足貓咪天生喜愛攀爬的欲望，現場有很多自動化設備，如掃地機械人、自動換貓砂機、冷氣及熱暖爐等設備，維持貓咪高品質生活水準，讓貓群可以無憂無慮、快樂地生活在貓谷樂園。

新北市動保處表示，民眾如遇到落單奶貓，應保持距離觀看幼貓健康及安危狀況，留意貓媽媽是否在附近，聽是否有母貓在附近徘徊呼喚，切勿任意觸碰撫摸或帶走，如能將母帶子一起救援，奶犬貓的存活率除可大增外，貓媽媽也能得到良好照顧。

業主麥又仁餵貓罐頭，眾貓咪排隊接受餵食。圖／新北市動保處提供
業主麥又仁餵貓罐頭，眾貓咪排隊接受餵食。圖／新北市動保處提供

貓咪 咖啡廳 動物之家

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